Саммит мира — Дмитрий Кулеба объяснил, почему страны отозвали подписи с коммюнике

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Ковальчук Виктор / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что швейцарские коллеги поспешно добавили в список подписантов коммюнике Саммита мира несколько стран, которые еще не определились окончательно. Таким образом, государства отозвали свои подписи из документа.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 20 июня.

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"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение", — отметил министр.

По его словам, после государства попросили исключить их из перечня подписантов.

Кулеба добавил, что российская пропаганда первой начала распространять информацию об отзыве подписей.

Напомним, что недавно список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился. Таким образом, свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Также в среду, 19 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к коммюнике Саммита мира официально присоединилась Организация американских государств.

Добавим, что украинский лидер подвел итог Саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии. Он подчеркнул, что его участники согласовали ряд фундаментальных принципов мирного сосуществования государств и народов. В то же время Зеленский рассказал, что Украина будет делать после Саммита мира.