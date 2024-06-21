Саміт миру — Дмитро Кулеба пояснив, чому країни відкликали підписи з комюніке

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Ковальчук Віктор / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що швейцарські колеги поспішно додали до списку підписантів комюніке Саміту миру кілька країн, які ще не визначились остаточно. Таким чином, держави відкликали свої підписи з документа.

Про це Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 20 червня.

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"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", — зазначив міністр.

За його словами, опісля держави попросили виключити їх із переліку підписантів.

Кулеба додав, що російська пропаганда першою розпочала ширити інформацію про відкликання підписів.

Нагадаємо, що нещодавно список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився. Таким чином свої підписи відкликали Ірак, Йорданія та Руанда. Також у середу, 19 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до комюніке Саміту миру офіційно приєдналася Організація американських держав.

Додамо, що український лідер підбив підсумки Саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії. Він наголосив, що його учасники погодили низку фундаментальних принципів мирного співіснування держав і народів. Водночас Зеленський розповів, що Україна робитиме після Саміту миру.