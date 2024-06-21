Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кулеба пояснив, чому країни відкликали підписи з комюніке Саміту миру arrow

Кулеба пояснив, чому країни відкликали підписи з комюніке Саміту миру

21 червня 2024 01:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Саміт миру — Дмитро Кулеба пояснив, чому країни відкликали підписи з комюніке
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Ковальчук Віктор / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що швейцарські колеги поспішно додали до списку підписантів комюніке Саміту миру кілька країн, які ще не визначились остаточно. Таким чином, держави відкликали свої підписи з документа. 

Про це Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 20 червня.

Читайте також:

Чому країни прибрали підписи з комюніке Саміту миру

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", — зазначив міністр.

За його словами, опісля держави попросили виключити їх із переліку підписантів.

Кулеба додав, що російська пропаганда першою розпочала ширити інформацію про відкликання підписів.

Нагадаємо, що нещодавно список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився. Таким чином свої підписи відкликали Ірак, Йорданія та Руанда. Також у середу, 19 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до комюніке Саміту миру офіційно приєдналася Організація американських держав.

Додамо, що український лідер підбив підсумки Саміту миру, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії. Він наголосив, що його учасники погодили низку фундаментальних принципів мирного співіснування держав і народів. Водночас Зеленський розповів, що Україна робитиме після Саміту миру.

Дмитро Кулеба
Швейцарія
Україна
саміт
документи
угода
Саміт Миру у Швейцарії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту