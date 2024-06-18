Підпис під комюніке Саміту миру відкликала Руанда — які ще країни зникли зі списку

Саміт миру у Швейцарії. Фото з Telegram-каналу Дмитра Лубінця

Підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна — Руанда. Перед нею це також зробили Ірак та Йорданія.

Про це стало відомо з оновленого списку підписантів, який опубліковано на сайті МЗС Швейцарії у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Зміни в переліку країн-підписантів комюніке Саміту миру

У версії від 16 червня Руанда була присутня, зараз у переліку цієї країни немає.

Проте у списку сьогодні вже є Вселенський патріархат — станом на 16 червня його не було.

Після того, як свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, кількість країн, що приєдналися до документа, зменшилася з 80 до 78.

Перелік країн-підписантів комюніке Саміту миру станом на 17 червня. Фото: скриншот із сайту МЗС Швейцарії

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до комюніке Саміту миру можуть приєднатися ще кілька країн.

Щодо Індії, то вона не підписала спільне комюніке Саміту миру, бо вважає, що для досягнення миру потрібна взаємодія двох сторін конфлікту.

Раніше ми писали, що повний текст ухваленого комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії оприлюднив Офіс президента України.