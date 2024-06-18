Подпись под коммюнике Саммита мира отозвала Руанда — какие еще страны исчезли из списка

Саммит мира в Швейцарии. Фото из Telegram-канала Дмитрия Лубинца

Подпись под общим коммюнике Саммита мира отозвала еще одна страна — Руанда. Перед ней это сделали Ирак и Иордания.

Об этом стало известно из обновленного списка подписантов, опубликованного на сайте МИД Швейцарии в понедельник, 17 июня.

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В версии от 16 июня Руанда присутствовала, сейчас в списке этой страны нет.

Однако в списке сегодня уже есть Вселенский патриархат — по состоянию на 16 июня его не было

После того как свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания, количество присоединившихся к документу стран уменьшилось с 80 до 78.

Список стран-подписантов коммюнике Саммита мира по состоянию на 17 июня. Фото: скриншот с сайта МИД Швейцарии

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к коммюнике Саммита мира могут присоединиться еще несколько стран.

Что касается Индии, то она не подписала совместное коммюнике Саммита мира, поскольку считает, что для достижения мира необходимо взаимодействие двух сторон конфликта.

Ранее мы писали, что полный текст принятого коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии обнародовал Офис президента Украины.