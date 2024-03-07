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ЕС готовит против России новые санкции в связи со смертью Навального, — Bloomberg

7 марта 2024 12:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЕС готовит против России новые санкции в связи со смертью Навального, — Bloomberg
Алексей Навальный в зале суда. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Европейский Союз может ввести новые санкции против Российской Федерации. Это связано со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме путинского режима в прошлом месяце.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 7 марта.

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Издание сообщает, что в соответствии с черновиком предложения, с которым ознакомилось Bloomberg, ограничительные меры будут касаться 35 человек и двух учреждений.

В прошлом месяце ЕС одобрил пакет санкций против Москвы, ставший 13-м по счету после вторжения России в Украину. Эти меры были ориентированы на усиление имеющихся ограничений.

Согласно проекту, среди предложенных списков несколько тюремных и государственных служащих, судей, а также колоний ИК-3 и ИК-6.

Смерть Навального произошла в канун президентских выборов в Российской Федерации, которые состоятся 15-17 марта. На них русский диктатор Владимир Путин баллотируется на пятый срок.

Напомним, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

На смерть оппозиционера отреагировали и в Кремле: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что причины смерти политика должны установить медики, в то время как, по данным оппозиционера Геннадия Гудкова, за смертью Навального стоит лично президент России.

санкции против России
Европейский союз
владимир путин
Алексей Навальный
Россия

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