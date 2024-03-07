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ЄС готує проти Росії нові санкції у зв'язку зі смертю Навального, — Bloomberg

7 березня 2024 12:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЄС готує проти Росії нові санкції у зв'язку зі смертю Навального, — Bloomberg
Олексій Навальний у залі судуі. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального у в’язниці путінського режиму минулого місяця.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 7 березня.

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Видання повідомляє, що відповідно до чернетки пропозиції, з якою ознайомилося Bloomberg, обмежувальні заходи стосуватимуться 35 осіб і двох установ.

Минулого місяця ЄС схвалив пакет санкцій проти Москви, який став 13-м за рахунком після вторгнення Росії до України. Ці заходи були спрямовані на посилення існуючих обмежень.

Згідно з проектом, серед запропонованих списків кілька тюремних і державних службовців, суддів, а також колоній ІК-3 та ІК-6.

Смерть Навального сталася напередодні президентських виборів у Російській Федерації, які відбудуться 15-17 березня. На них російський диктатор Володимир Путін балотується на п’ятий термін.

Нагадаємо, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється. 

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії.

санкції проти Росії
Європейський союз
володимир путін
Олексій Навальний
Росія

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