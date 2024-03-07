ЄС готує проти Росії нові санкції у зв'язку зі смертю Навального, — Bloomberg

Олексій Навальний у залі судуі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Це пов'язано зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального у в’язниці путінського режиму минулого місяця.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Нові санкції проти РФ

Видання повідомляє, що відповідно до чернетки пропозиції, з якою ознайомилося Bloomberg, обмежувальні заходи стосуватимуться 35 осіб і двох установ.

Минулого місяця ЄС схвалив пакет санкцій проти Москви, який став 13-м за рахунком після вторгнення Росії до України. Ці заходи були спрямовані на посилення існуючих обмежень.

Згідно з проектом, серед запропонованих списків кілька тюремних і державних службовців, суддів, а також колоній ІК-3 та ІК-6.

Смерть Навального сталася напередодні президентських виборів у Російській Федерації, які відбудуться 15-17 березня. На них російський диктатор Володимир Путін балотується на п’ятий термін.

Нагадаємо, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється.

На смерть опозиціонера відреагували й в Кремлі: прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причини смерті політика мають встановити медики, тоді як, за даними опозиціонера Геннадія Гудкова, за смертю Навального стоїть особисто президент Росії.