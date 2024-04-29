Как изменились отношения между РФ и Таджикистаном после теракта в ТЦ "Крокус" — оценка ISW

Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: Global Look Press

Россия усиливает контроль над мигрантами из Таджикистана после теракта в торговом центре Crocus City Hall, который произошел в марте. Однако это значительно усугубляет отношения между странами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что 27 апреля Министерство иностранных дел Таджикистана предупредило своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта "за исключением крайней необходимости". Как известно, по состоянию на 22 апреля в пункте пропуска на российско-казахстанской границе остановили около 200 автомобилей на таджикских номерах на въезд в РФ. Сообщается, что российские власти опросили всех таджиков и пересматривали содержимое их телефонов, кроме детей в возрасте до 14 лет и пожилых людей старше 60 лет.

Кроме того, 28 апреля МИД Таджикистана сообщил, что российские власти задержали почти 1000 граждан в аэропорту Внуково в Москве и десятки граждан Таджикистана в аэропортах Жуковский, Домодедово, Шереметьево и удерживали их в плохих санитарных условиях. В МИД Таджикистана заявили, что российские власти разрешили въехать в Россию 322 гражданам Таджикистана, а еще 306 человек внесло в "список для выдворения".

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 27 апреля заявила, что российские власти принимают меры для решения проблем на пограничных пунктах, но защитили временные "тщательные проверки" иностранных граждан как "усиленные меры по предотвращению терроризма".

Еще в конце марта заместитель министра труда, миграции Таджикистана Шахноза Нодири заявлял, что Таджикистан наблюдал отток таджикских мигрантов из России после теракта в ТЦ "Крокус". Кроме того, многие таджикские мигранты звонили своему правительству и заявляли, что хотят покинуть Россию из-за страха и паники.

"После нападения на торговый центр российские власти усилили репрессии против въезжавших и проживавших в России мигрантов из Средней Азии, особенно таджиков, поскольку большинство людей, арестованных в связи с нападением, были гражданами Таджикистана", — говорят аналитики.

Теракт в ТРЦ "Крокус"

Напомним, 22 марта в Москве в торговом центре "Крокус" произошла стрельба. Известно, что в результате теракта погибли 143 человека.

За совершение стрельбы российские спецслужбы задержали ряд таджиков, в том числе Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Ранее The Washington Post писало, что США не просто предупреждали Россию об угрозе теракта, но указывали на место, где он может состояться.

Кроме того, РФ всячески пытается привлечь и обвинить в теракте Украину. Так, Федеральная служба безопасности России обвинила нефтегазовую компанию Burisma Holding в финансировании теракта.