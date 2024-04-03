США попереджали Москву, що теракт буде саме у ТРЦ "Крокус", — WP

Наслідки теракту у "Крокусі". Фото: росЗМІ

За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки не просто попереджали Росію про загрозу теракту, але й вказували на місце, де він може відбутися. Йдеться про ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Однак, зважаючи на попередження, російська влада все одно не вжила більш жорстких заходів для охорони об'єкту.

Про це пише видання The Washington Post.

Читайте також:

Путін проігнорував попередження США про теракт у "Крокусі"

Зазначається, що американські чиновники ще за два тижні попередили Москву про те, що концертний майданчик є потенційною метою терористів. Більше того, російський диктатор публічно заперечив ці попередження, назвавши їх шантажем та залякуванням.

"Це порушує нові питання про те, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 людей і підпалили будівлю", — йдеться у статті видання.

Крім того, повідомляється, що наступною метою терористів була синагога у Москві. Ймовірно, Кремль принаймні спочатку серйозно сприйняв попередження Вашингтона. Адже, на наступний день російська ФСБ заявила про те, що запобігла нападу "Ісламської держави" на об'єкт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Путін має неоднозначну позицію щодо теракту в ТЦ "Крокус". В ISW вказали на фактори.

До слова, 22 березня в торговельному центрі "Крокус" у Москві сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.