США предупреждали Москву, что теракт будет именно в ТРЦ "Крокус", — WP

Последствия теракта в "Крокусе". Фото: росСМИ

По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки не просто предупреждали Россию об угрозе теракта, но указывали на место, где он может состояться. Речь идет о ТРЦ "Крокус Сити Холл". Однако, учитывая предупреждение, российские власти все равно не приняли более жесткие меры для охраны объекта.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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Отмечается, что американские чиновники еще за две недели предупредили Москву о том, что концертная площадка является потенциальной целью террористов. Более того, российский диктатор публично отрицал эти предупреждения, назвав их шантажом и запугиванием.

"Это поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более жесткие меры по защите места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание", — говорится в статье издания.

Кроме того, сообщается, что следующей целью террористов была синагога в Москве. Вероятно, по крайней мере, Кремль сначала серьезно воспринял предупреждение Вашингтона. Ведь, на следующий день российская ФСБ заявила о том, что предотвратила нападение "Исламского государства" на объект.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Путин имеет неоднозначную позицию по поводу теракта в ТЦ "Крокус". В ISW указали на факторы.

К слову, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.