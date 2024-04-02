Один з виконавців теракту у ТРЦ Крокус помер через кілька годин після арешту, — ЗМІ

Пожежа у ТРЦ "Крокус" під час теракту. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації у відділенні поліції помер затриманий після теракту в торговельно-розважальному центрі "Крокус" виходець із Чечні. Летальний випадок стався за кілька годин після затримання.

Про це повідомляє чеченське видання 1ADAT у вівторок, 2 квітня.

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Помер учасник теракту у "Крокусі"

Уродженець Чечні Асхаб Успанов помер за кілька годин після затримання у відділенні поліції.

За словами матері Успанова, перед затриманням він їхав на роботу до дружини, після затримання він зателефонував дружині та розповів про ситуацію.

Дружина Успанова приїхала до поліції за дві години. Силовики сказали їй, що її чоловіка більше немає.

За даними опозиційних чеченських джерел, силовики інсценували самогубство Успанова.

Мати загиблого заявила, що її син нічого не міг зробити із собою, бо він був щирим мусульманином.

Раніше ми повідомляли, що міністерство закордонних справ Росії офіційно звинуватило Україну в нібито здійсненні теракту в торговельному центрі "Крокус". Там висунули вимогу арештувати винних.

Нагадаємо, 22 березня в торговельному центрі "Крокус" у Москві сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.