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Один из исполнителей теракта в ТРЦ Крокус умер через несколько часов после ареста, — СМИ

2 апреля 2024 16:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Один из исполнителей теракта в ТРЦ Крокус умер через несколько часов после ареста, — СМИ
Пожар в ТРЦ Крокус в ходе теракта. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Российской Федерации в отделении полиции скончался задержанный после теракта в торгово-развлекательном центре "Крокус" выходец из Чечни. Летальный случай произошел через несколько часов после задержания.

Об этом сообщает чеченское издание 1ADAT во вторник, 2 апреля.

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Один из участников теракта в Крокусе. Фото: росСМИ

Умер участник теракта в Крокусе

Уроженец Чечни Асхаб Успанов скончался через несколько часов после задержания в отделении полиции.

По словам матери Успанова, перед задержанием он ехал на работу к жене, после задержания позвонил жене и рассказал о ситуации.

Жена Успанова приехала в полицию через два часа. Силовики сказали, что ее мужа больше нет.

По данным оппозиционных чеченских источников, силовики инсценировали самоубийство Успанова.

Мать погибшего заявила, что ее сын ничего не мог поделать с собой, потому что он был искренним мусульманином.

Ранее мы сообщали, что министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в якобы совершении теракта в торговом центре "Крокус". Там потребовали арестовать виновных.

Напомним, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба . Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

теракт
война
боевики
Россия
ТЦ Крокус

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