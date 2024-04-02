Один из исполнителей теракта в ТРЦ Крокус умер через несколько часов после ареста, — СМИ

Пожар в ТРЦ Крокус в ходе теракта. Фото: росСМИ

В Российской Федерации в отделении полиции скончался задержанный после теракта в торгово-развлекательном центре "Крокус" выходец из Чечни. Летальный случай произошел через несколько часов после задержания.

Об этом сообщает чеченское издание 1ADAT во вторник, 2 апреля.

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Уроженец Чечни Асхаб Успанов скончался через несколько часов после задержания в отделении полиции.

По словам матери Успанова, перед задержанием он ехал на работу к жене, после задержания позвонил жене и рассказал о ситуации.

Жена Успанова приехала в полицию через два часа. Силовики сказали, что ее мужа больше нет.

По данным оппозиционных чеченских источников, силовики инсценировали самоубийство Успанова.

Мать погибшего заявила, что ее сын ничего не мог поделать с собой, потому что он был искренним мусульманином.

Ранее мы сообщали, что министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в якобы совершении теракта в торговом центре "Крокус". Там потребовали арестовать виновных.

Напомним, 22 марта в торговом центре "Крокус" в Москве произошла стрельба . Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.