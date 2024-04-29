Як змінились відносини між РФ і Таджикистаном після теракту в ТЦ "Крокус" — оцінка ISW

Пожежа в ТЦ "Крокус". Фото: Global Look Press

Росія посилює контроль над мігрантами з Таджикистану після теракту в торговельному центрі Crocus City Hall, який стався у березні. Однак це значно погіршує відносини між країнами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 27 квітня Міністерство закордонних справ Таджикистану попередило своїх громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії на всіх видах транспорту "за винятком крайньої потреби". Як відомо, станом на 22 квітня в пункті пропуску на російсько-казахстанському кордоні зупинили майже 200 автомобілів на таджицьких номерах на в'їзд в РФ. Повідомляється, що російська влада опитувала усіх таджиків та переглядала вміст їхніх телефонів, крім дітей віком до 14 років та літніх людей старше 60 років.

Крім того, 28 квітня МЗС Таджикистану повідомило, що російська влада затримала майже 1000 громадян в аеропорту Внуково в Москві та десятки громадян Таджикистану в аеропортах Жуковський, Домодєдово, Шереметьєво та утримувала їх у поганих санітарних умовах. У МЗС Таджикистану заявили, що російська влада дозволила в'їхати в Росію 322 громадянам Таджикистану, а ще 306 осіб внесла в "список для видворення".

Водночас прессекретар МЗС РФ Марія Захарова 27 квітня заявила, що російська влада вживає заходів для вирішення проблем на прикордонних пунктах, але захистила тимчасові "ретельні перевірки" іноземних громадян як "посилені заходи для запобігання тероризму".

Ще наприкінці березня заступник міністра праці, міграції Таджикистану Шахноза Нодірі заявляв, що Таджикистан спостерігав відтік таджицьких мігрантів з Росії після теракту в ТЦ "Крокус". Крім того, багато таджицьких мігрантів дзвонили своєму уряду та заявляли, що хочуть покинути Росію через страх і паніку.

"Після нападу на торговельний центр російська влада посилила репресії проти мігрантів із Середньої Азії, які в’їжджали та проживали в Росії, особливо таджиків, оскільки більшість людей, заарештованих у зв’язку з нападом, були громадянами Таджикистану", — кажуть аналітики.

Теракт у ТРЦ "Крокус"

Нагадаємо, 22 березня у Москві в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Відомо, що внаслідок теракту загинули 143 людини.

За скоєння стрілянини російські спецслужби затримали низку таджиків, зокрема Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова.

Раніше The Washington Post писало, що США не просто попереджали Росію про загрозу теракту, але й вказували на місце, де він може відбутися.

Крім того, РФ всіляко намагається притягнути та звинуватити у теракті Україну. Так, Федеральна служба безпеки Росії звинуватила нафтогазову компанію Burisma Holding фінансуванні теракту.