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Как РФ настраивает Европу против Украины — объяснение ISW

30 января 2024 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как РФ настраивает Европу против Украины — объяснение ISW
Митинг в России. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы вбить клин между Украиной и ее западными соседями. В Кремле "подбрасывают дрова в огонь" касаемо заявлений представителей Венгрии и Румынии об украинских территориях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Ранее венгерский политик и лидер партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область в случае поражения Украины в войне с Россией. В то же время румынский политик и лидер партии "Союз румынов" Клаудиу Тарзиу 29 января подчеркнул, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией территории Украины, где проживало румынское население, чтобы сохранить суверенитет.

Такие заявления резко подхватили россияне. Они ужесточили заявления Тороцкаи и Тарзиу и подчеркнули эти ультранационалистические притязания Румынии и Венгрии на украинские территории. Ранее Россия предлагала идею "раздела Украины" между Россией и Западом до полномасштабного вторжения. Президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники возобновили этот нарратив в декабре 2023 года, заявив, что Украина имеет исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но может сохранить свой "суверенитет", если вся страна будет состоять из границ Львовской области.

"Российская ультранационалистическая концепция "русского мира", похоже, приобрела популярность среди националистических европейских фракций в применении к их собственным националистическим идеологиям, и актеры российского информационного пространства, вероятно, стремятся использовать эту идеологическую склонность, чтобы забить клин между Украиной и ее европейскими соседями" — говорят аналитики.

Напомним, недавно лидер ультраправой партии Венгрии Ласло Тороцкаи заявил, что страна потребует Закарпатья, если Украина проиграет войну. По его словам, партия будет говорить о претензиях.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на слова венгерского чиновника. Он, в частности, отметил, что если провалились планы диктатора Владимира Путина на Украину, то венгерским политикам нечего посягать.

Добавим, вчера, 29 января, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье. Там у него была запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По словам Андрея Ермака, встреча была направлена на то, чтобы наладить отношения между странами.

Венгрия
Европа
война в Украине
Россия

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