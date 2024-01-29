Обламають зуби — Кулеба відреагував на територіальні претензії Угорщини щодо Закарпаття

Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова лідера однієї з партій Угорщини про те, що у разі поразки України Будапешт претендуватиме на Закарпаття. Він, зокрема, зазначив, що якщо провалилися плани диктатора Володимира Путіна на Україну, то угорським політикам нічого зазіхати.

Це Дмитро Кулеба заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

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"Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні відносини, тому вчора пролунали заяви на цю тему, якісь погрози. Я вам хочу сказати, що якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібну заяву, обламають їх тим більше, — сказав міністр закордонних справ.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наголосив, що Угорщина підтримує цілісність та суверенітет України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там у нього була запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

За словами Андрія Єрмака, зустріч була спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами.