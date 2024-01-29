Обломают зубы — Кулеба отреагировал на территориальные претензии Венгрии по Закарпатью

Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на слова лидера одной из партий Венгрии о том, что в случае поражения Украины Будапешт будет претендовать на Закарпатье. Он, в частности, отметил, что если провалились планы диктатора Владимира Путина на Украину, то венгерским политикам точно не стоит посягать.

Это Дмитрий Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

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"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения, поэтому вчера прозвучали заявления на эту тему, какие-то угрозы. Я вам хочу сказать, что если Путин обломал свои зубы о Украину, то отдельные венгерские политики подобными заявлениями обломают их тем более", — сказал министр иностранных дел.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает целостность и суверенитет Украины.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там у него была запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По словам Андрея Ермака, встреча была направлена на то, чтобы наладить отношения между странами.