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Як РФ налаштовує Європу проти України — пояснення ISW

30 січня 2024 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як РФ налаштовує Європу проти України — пояснення ISW
Мітинг в Росії. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб забити клина між Україною та її західними сусідами. У Кремлі "підкидають дрова у вогонь" щодо заяв представників Угорщини та Румунії про українські території. 

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Як РФ налаштовує Європу проти України 

Раніше угорський політик і лідер партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкаї заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні з Росією. Водночас румунський політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тарзіу 29 січня наголосив, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення, щоб зберегти суверенітет.

Такі заяви різко підхопили росіяни. Вони посилили заяви Тороцкаї та Тарзіу та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українські території. Раніше Росія пропонувала ідею "розподілу України" між Росією та Заходом до повномасштабного вторгнення. Президент Росії Володимир Путін та інші високопоставлені російські чиновники відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

"Російська ультранаціоналістична концепція "русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій, і актори російського інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну схильність, щоб забити клина між Україною та її європейськими сусідами", — кажуть аналітики. 

Нагадаємо, нещодавно лідер ультраправої партії Угорщини Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна програє війну. За його словами, партія говоритиме про претензії.

Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова угорського посадовця. Він, зокрема, зазначив, що якщо провалилися плани диктатора Володимира Путіна на Україну, то угорським політикам нічого зазіхати. 

Додамо, вчора, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув на Закарпаття. Там у нього була запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. 

За словами Андрія Єрмака, зустріч була спрямована на те, аби налагодити відносини між країнами.

Угорщина
Європа
війна в Україні
Росія

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