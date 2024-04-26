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Председатель ВРУ Стефанчук рассказал, когда будет уволен Николай Сольский

26 апреля 2024 23:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Председатель ВРУ Стефанчук рассказал, когда будет уволен Николай Сольский
Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Верховная Рада Украины на ближайшем пленарном заседании рассмотрит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия. После этого будет принято решение о его увольнении.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

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"На ближайшем заседании мы обязательно рассмотрим ее. Думаю, что мы удовлетворим эту просьбу министра, и он будет уволен", — сказал глава Верховной Рады.

Что предшествовало увольнению

Напомним, ранее Николай Сольский, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен, разоблачило НАБУ.

Сам политик заявил, что события, по которым ему сообщено о подозрении, касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

Впоследствии Сольский подал заявление об увольнении. По его словам, в этой ситуации политик считает такое решение правильным.

Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Минагро
увольнение

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