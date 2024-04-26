Председатель ВРУ Стефанчук рассказал, когда будет уволен Николай Сольский
Верховная Рада Украины на ближайшем пленарном заседании рассмотрит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия. После этого будет принято решение о его увольнении.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.
Когда Рада уволит Сольского
"На ближайшем заседании мы обязательно рассмотрим ее. Думаю, что мы удовлетворим эту просьбу министра, и он будет уволен", — сказал глава Верховной Рады.
Что предшествовало увольнению
Напомним, ранее Николай Сольский, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен, разоблачило НАБУ.
Сам политик заявил, что события, по которым ему сообщено о подозрении, касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.
Впоследствии Сольский подал заявление об увольнении. По его словам, в этой ситуации политик считает такое решение правильным.
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