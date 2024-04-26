Голова ВРУ Стефанчук розповів, коли буде звільнено Миколу Сольського

Голова ВРУ Руслан Стефанчук. Фото ілюстративне: УНІАН

Верховна Рада України на найближчому пленарному засіданні розгляне заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства. Після цього буде ухвалене рішення про його звільнення.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в етері телемарафону.

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Коли Рада звільнить Сольського

"На найближчому засіданні ми обов'язково розглянемо її. Думаю, що ми задовольнимо це прохання міністра, і його буде звільнено", — сказав голова Верховної Ради.

Що передувало звільненню

Нагадаємо, раніше Миколу Сольського, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень, викрило НАБУ.

Сам політик заявив, що події, щодо яких йому повідомлено про підозру, стосуються періоду 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.

Згодом Сольський подав заяву про звільнення. За його словами, в цій ситуації політик вважає таке рішення правильним.