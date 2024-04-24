Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра агрополітики — що сталося arrow

До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра агрополітики — що сталося

24 квітня 2024 19:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра агрополітики — що сталося
Міністр агрополітики України Микола Сольський. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Верховній Раді України у середу, 24 квітня, зареєстрували постанову про звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики України. Його підозрюють у привласненні державної землі загальною вартістю у 481 мільйон гривень.

Відповідна постанова з'явилася на сайті парламенту.

Читайте також:

Рада може звільнити голову Мінагрополітики

Як зазначається, о 16:00 проєкт постанови зареєстрували за ініціативою групи депутатів з партії "Батьківщина". В списку фігурує чинна голова фракції, Юлія Тимошенко.

верховна рада
Скриншот постанови ВРУ

Відзначимо, що Миколу Сольського було призначено головою Мінагрополітики з 24 березня 2022 року. 

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, Сольського, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень викрило НАБУ.

Сам політик заявив, що події, щодо яких йому повідомлено про підозру, стосуються періоду 2017-2018 рр., коли він був адвокатом. 

Верховна Рада
Україна
Мінагро
Батьківщина
звільнення
політики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри