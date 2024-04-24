До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра агрополітики — що сталося

Міністр агрополітики України Микола Сольський. Фото ілюстративне: УНІАН

У Верховній Раді України у середу, 24 квітня, зареєстрували постанову про звільнення Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики України. Його підозрюють у привласненні державної землі загальною вартістю у 481 мільйон гривень.

Відповідна постанова з'явилася на сайті парламенту.

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Як зазначається, о 16:00 проєкт постанови зареєстрували за ініціативою групи депутатів з партії "Батьківщина". В списку фігурує чинна голова фракції, Юлія Тимошенко.

Скриншот постанови ВРУ

Відзначимо, що Миколу Сольського було призначено головою Мінагрополітики з 24 березня 2022 року.

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, Сольського, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень викрило НАБУ.

Сам політик заявив, що події, щодо яких йому повідомлено про підозру, стосуються періоду 2017-2018 рр., коли він був адвокатом.