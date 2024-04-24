Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра агрополитики — что произошло arrow

В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра агрополитики — что произошло

24 апреля 2024 19:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра агрополитики — что произошло
Министр агрополитики Украины Николай Сольский. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Верховной Раде Украины в среду, 24 апреля, зарегистрировали постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики Украины. Его подозревают в присвоении государственной земли общей стоимостью 481 миллион гривен.

Соответствующее постановление появилось на сайте парламента.

Читайте также:

Рада может уволить главу Минагрополитики

Как отмечается, в 16.00 проект постановления зарегистрировали по инициативе группы депутатов из партии "Батькивщина". В списке фигурирует действующий глава фракции, Юлия Тимошенко.

верховная рада
Скриншот постановления ВРУ

Отметим, что Николай Сольский был назначен главой Минагрополитики с 24 марта 2022 года.

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 23 апреля, Сольского, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен, и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен, разоблачило НАБУ.

Сам политик заявил, что события, по которым ему сообщено о подозрении, касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.

Верховная Рада
Украина
Минагро
Батькивщина
увольнение
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри