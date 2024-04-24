В Верховную Раду внесли постановление об увольнении министра агрополитики — что произошло

Министр агрополитики Украины Николай Сольский. Фото иллюстративное: УНИАН

В Верховной Раде Украины в среду, 24 апреля, зарегистрировали постановление об увольнении Николая Сольского с должности министра аграрной политики Украины. Его подозревают в присвоении государственной земли общей стоимостью 481 миллион гривен.

Соответствующее постановление появилось на сайте парламента.

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Как отмечается, в 16.00 проект постановления зарегистрировали по инициативе группы депутатов из партии "Батькивщина". В списке фигурирует действующий глава фракции, Юлия Тимошенко.

Скриншот постановления ВРУ

Отметим, что Николай Сольский был назначен главой Минагрополитики с 24 марта 2022 года.

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 23 апреля, Сольского, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен, и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен, разоблачило НАБУ.

Сам политик заявил, что события, по которым ему сообщено о подозрении, касаются периода 2017-2018 гг., когда он был адвокатом.