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Голова Мінагро розповів, скільки коштує навчання його сина у Швейцарії

9 лютого 2024 09:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова Мінагро розповів, скільки коштує навчання його сина у Швейцарії
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: Forbes
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Син міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського Северин має право на тимчасове проживання у Швейцарії. Хлопець навчається у школі-пансіоні. Стало відомо, що рік проведений у такому навчальному закладі коштує понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

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Син міністра аграрної політики навчається у Швейцарії за 5 млн грн

У міністра четверо дітей, його старший син Северин навчається Leysin American School SA. Ця школа позиціює себе як "мальовничий гірський дім у серці Швейцарських Альп". Як вказано на сайті школі, рік навчання для учнів коштує 120 тисяч швейцарських франків, це близько 5 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією міністра, у 2022 році його син винаймав кімнату у Швейцарії, в якій він перебував з метою навчання від 2021 рок і дотепер. У розмові з журналістами Сольський прокоментував швейцарську школу та заявив, що не пам’ятає, у скільки обходиться пансіон.

"Це не дешева школа. Це може бути менше, може бути більше — залежно від навчання. Я пам’ятаю, що це дорого. Цифри розраховуються за навчання, за проживання – вони по-своєму формулюють рахунки", — вказав чиновник.

За словами Сольського, його син проживає у простій кімнаті кампусу. Посадовець обґрунтував вибір цієї школи тим, що там навчалися діти його друзів. Однак, для молодших дітей Сольський обиратиме іншу країну для навчання.

"Напевно, для молодших я обрав би, якщо  вони захотіли б навчатися за кордоном, Англію", — розповів міністр

Інше майно зареєстроване у декларації міністра

З'явилися дані про те, що у 2022 році Сольський орендував апартаменти у Португалії площею 164 кв. м. Згодом орендарем стала дружина міністра Руслана, яка винаймає цю квартиру з березня 2022 року і проживає там разом з трьома дітьми.

У декларації за 2023 рік чиновник вказав статус тимчасового захисту своєї дружини та трьох дітей у Португалії. Однак про раніше згадані апартаменти відомостей немає. 

"Вони були там з весни 2022 року і повернулися, якщо не помиляюся, в жовтні 2022-го. На цю посвідку вони подавали заявку на продовження у 2022 році, але ми її бачили в реєстрі за 2023. Тому це зазначили, щоб потім не було запитань без відповідей", — підкреслив Сольський.

Нагадаємо, Микола Сольський очолив Мінагро у квітні 2022 року. Заробітна плата посадовця така ж, як і в інших міністрів українського уряду. Новини.LIVE показали статистику зарплат міністра аграрної політики та продовольства.

Також ми писали про те, що у Швейцарії, в місті Берн 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine. Жителі країни вийшли на мирну акцію, щоб підтримати Україну.

навчання
Швейцарія
гроші
Україна
Мінагро
Микола Сольський
фінанси

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