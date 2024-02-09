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Глава Минагро рассказал, сколько стоит обучение его сына в Швейцарии

9 февраля 2024 09:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава Минагро рассказал, сколько стоит обучение его сына в Швейцарии
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Фото: Forbes
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сын министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского Северин имеет право на проживание в Швейцарии. Парень учится в школе-пансионе. Стало известно, что год, проведенный в таком учебном заведении, стоит более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Следство.Инфо".

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Сын министра аграрной политики учится в Швейцарии за 5 млн грн

У министра четверо детей, его старший сын Северин учится Leysin American School SA. Эта школа позиционирует себя как "живописный горный дом в сердце Швейцарских Альп". Как указано на сайте школы, год обучения для учеников стоит 120 тысяч швейцарских франков, это около 5 миллионов гривен.

Согласно декларации министра, в 2022 году его сын снимал комнату в Швейцарии, в которой он находился с целью обучения с 2021 года до сих пор. В разговоре с журналистами Сольский прокомментировал швейцарскую школу и заявил, что не помнит, во сколько обходится пансион.

"Это не дешевая школа. Это может быть меньше, может быть больше — в зависимости от обучения. Я помню, что это дорого. Цифры рассчитываются за обучение, за проживание — они по-своему формулируют счета", — указал чиновник.

По словам Сольского, его сын проживает в простой комнате кампуса. Чиновник обосновал выбор этой школы тем, что там учились дети его друзей. Однако для младших детей Сольский будет выбирать другую страну для обучения.

"Наверное, для младших я бы выбрал, если бы они захотели учиться за границей, Англию", — рассказал министр.

Другое имущество зарегистрированное в декларации министра

Появились данные, что в 2022 году Сольский арендовал апартаменты в Португалии площадью 164 кв. м. Впоследствии арендатором стала жена министра Руслана, которая снимает эту квартиру с марта 2022 года и проживает там вместе с тремя детьми.

В декларации за 2023 год чиновник указал статус временной защиты своей жены и троих детей в Португалии. Однако о ранее упомянутых апартаментах сведений нет.

"Они были там с весны 2022 года и вернулись, если не ошибаюсь, в октябре 2022-го. На этот вид они подавали заявку на продление в 2022 году, но мы ее видели в реестре за 2023. Поэтому это отметили, чтобы потом не было вопросов без ответов", — подчеркнул Сольский.

Напомним, Николай Сольский возглавил Минагро в апреле 2022 года. Заработная плата должностного лица такая же, как и у других министров украинского правительства. Новини.LIVE показали статистику зарплат министра аграрной политики и продовольствия.

Также мы писали о том, что в Швейцарии, в городе Берн 4 февраля, прошел митинг Stand with Ukraine. Жители страны вышли на мирную акцию, чтобы поддержать Украину.

учеба
Швейцария
деньги
Украина
Минагро
Николай Сольский
финансы

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