Павел Дуров — бизнесмен впервые прокомментировал свое задержание в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: росСМИ

Основатель Telegram Павел Дуров выразил удивление действиям французских властей, возложивших на него личную ответственность за незаконное использование Telegram. В то же время, он поблагодарил всех пользователей, которые его поддерживают после задержания во Франции 25 августа.

Соответствующее заявление Павел Дуров сделал в Telegram.

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По словам Дурова, у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы, поэтому ему очень странно, что на него возложили личную ответственность за незаконные действия в мессенджере.

Кроме того, он заявил, что французские власти имели множество других способов связаться с ним, как со своим гражданином, ведь он часто бывал во французском консульстве в Дубае и лично помогал им установить горячую линию из Telegram для борьбы с терроризмом во Франции.

Бизнесмен подчеркнул, что если страна недовольна интернет-сервисом, то нужно начинать судебный процесс против самого сервиса, а не его владельца, ведь сейчас создавать новые технологии и так очень тяжело.

"Ни один инноватор никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что его лично могут привлечь к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", — говорится в сообщении.

Также Дуров подчеркнул, что Telegram это не "анархический рай", как иногда утверждают в СМИ. Он заверил, что компания ежедневно удаляет миллионы вредоносных постов и каналов, публикует отчеты о прозрачности и поддерживает горячие линии с неправительственными организациями для обработки срочных запросов на модерацию.

"Надеюсь, что события августа приведут к тому, что Telegram и индустрия социальных сетей в целом станут более безопасными и сильными", — подытожил владелец мессенджера.

Скриншот сообщения Дурова

Скриншот сообщения Дурова

Что известно о задержании Дурова во Франции

Напомним, Павла Дурова ночью 24 августа арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений.

26 августа полиция Франции впервые прокомментировала задержание генерального директора Telegram Павла Дурова. Там подтвердили, что его обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram.

Также мы писали, что Объединенные Арабские Эмираты официально обратились к французским властям с требованием о предоставлении доступа к находящемуся под арестом основателю мессенджера Telegram.

Уже 28 августа основателя Telegram Дурова выпустили под залог. Его освободили под залог в пять миллионов евро и запретили выезд из Франции.