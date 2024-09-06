Павло Дуров — бізнесмен вперше прокоментував своє затримання у Парижі

Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: росЗМІ

Засновник Telegram Павло Дуров висловив здивування діям французької влади, яка поклала на нього особисту відповідальність за незаконне використання Telegram. Водночас він подякував усім користувачам, які його підтримують після затримання у Франції 25 серпня.

Відповідну заяву Павло Дуров зробив у Telegram.

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За словами Дурова, Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає та відповідає на запити, тому йому дуже дивно, що на нього поклали особисту відповідальність за незаконні дії у месенджері.

Крім того, він заявив, що французька влада мала безліч інших способів зв'язатися з ним, як зі своїм громадянином, адже він часто бував у французькому консульстві в Дубаї та особисто допомагав їм встановити гарячу лінію з Telegram для боротьби з тероризмом у Франції.

Бізнесмен наголосив, якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, то потрібно розпочинати судовий процес проти самого сервісу, а не його власника, адже зараз створювати нові технології і так дуже важко.

"Жоден інноватор ніколи не буде створювати нові інструменти, якщо він знає, що його особисто можуть притягнути до відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами", — йдеться у його повідомленні.

Також Дуров підкреслив, що Telegram це не "анархічний рай", як іноді стверджують у ЗМІ. Він запевнив, що компанія щодня видаляє мільйони шкідливих постів і каналів, публікує звіти про прозорість та підтримує гарячі лінії з неурядовими організаціями для обробки термінових запитів на модерацію.

"Сподіваюся, що події серпня призведуть до того, що Telegram та індустрія соціальних мереж загалом стануть більш безпечними та сильнішими", — підсумував власник месенджера.

Скриншот допису Дурова

Скриншот допису Дурова

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, Павла Дурова вночі 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів.

26 серпня, поліція Франції вперше прокоментувала затримання генерального директора Telegram Павла Дурова. Там підтвердили, що його звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Також ми писали, що Об’єднані Арабські Емірати офіційно звернулися до французької влади з вимогою про надання доступу до засновника месенджера Telegram, який наразі перебуває під арештом.

Вже 28 серпня засновника Telegram Дурова випустили під заставу. Його звільнили під заставу у п'ять млн євро та заборонили виїзд із Франції.