Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції arrow

Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції

6 вересня 2024 08:31
Катерина Османська - Редактор
Павло Дуров — бізнесмен вперше прокоментував своє затримання у Парижі
Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Засновник Telegram Павло Дуров висловив здивування діям французької влади, яка поклала на нього особисту відповідальність за незаконне використання Telegram. Водночас він подякував усім користувачам, які його підтримують після затримання у Франції 25 серпня.

Відповідну заяву Павло Дуров зробив у Telegram. 

Читайте також:

Реакція Дурова на затримання у Франції

За словами Дурова, Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає та відповідає на запити, тому йому дуже дивно, що на нього поклали особисту відповідальність за незаконні дії у месенджері.

Крім того, він заявив, що французька влада мала безліч інших способів зв'язатися з ним, як зі своїм громадянином, адже він часто бував у французькому консульстві в Дубаї та особисто допомагав їм встановити гарячу лінію з Telegram для боротьби з тероризмом у Франції.

Бізнесмен наголосив, якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, то потрібно розпочинати судовий процес проти самого сервісу, а не його власника, адже зараз створювати нові технології і так дуже важко. 

"Жоден інноватор ніколи не буде створювати нові інструменти, якщо він знає, що його особисто можуть притягнути до відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами", — йдеться у його повідомленні. 

Також Дуров підкреслив, що Telegram це не "анархічний рай", як іноді стверджують у ЗМІ. Він запевнив, що компанія щодня видаляє мільйони шкідливих постів і каналів, публікує звіти про прозорість та підтримує гарячі лінії з неурядовими організаціями для обробки термінових запитів на модерацію.

"Сподіваюся, що події серпня призведуть до того, що Telegram та індустрія соціальних мереж загалом стануть більш безпечними та сильнішими", — підсумував власник месенджера.

реакція Дурова на затримання
Скриншот допису Дурова
null
Скриншот допису Дурова

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, Павла Дурова вночі 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати із силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів.

26 серпня, поліція Франції вперше прокоментувала затримання генерального директора Telegram Павла Дурова. Там підтвердили, що його звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Також ми писали, що Об’єднані Арабські Емірати офіційно звернулися до французької влади з вимогою про надання доступу до засновника месенджера Telegram, який наразі перебуває під арештом. 

Вже 28 серпня засновника Telegram Дурова випустили під заставу. Його звільнили під заставу у п'ять млн євро та заборонили виїзд із Франції. 

Також важливі новини дня по темі:

Франція поліція Telegram затримання Павло Дуров

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:59 Нічна атака на Україну — скільки ворожих "шахедів" знищили Повітряні сили

08:49 Група ухилянтів ледь не підірвалась на мінах під час спроби втечі в Білорусь

08:42 На Київщині зафіксували ворожі дрони — повідомляють про роботу ППО

08:41 Окупанти вдарили ракетами по Харківщині — серед постраждалих є дитина

08:39 Ворог безпілотниками атакував Львівщину — уламки російського дрона спричинили пожежу

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

08:32 Експерти МАГАТЕ наглядатимуть за ключовими енергооб'єктами України

08:31 Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції

08:30 Отримання повістки поштою в Україні — скільки є часу для явки до ТЦК

08:28 Українці мають приготуватися — оприлюднено осінні ціни на ЖКП

08:14 Понад 1100 військових та 70 одиниць техніки — у Генштабі оприлюднили оновлені втрати ворога

08:59 Нічна атака на Україну — скільки ворожих "шахедів" знищили Повітряні сили

08:49 Група ухилянтів ледь не підірвалась на мінах під час спроби втечі в Білорусь

08:42 На Київщині зафіксували ворожі дрони — повідомляють про роботу ППО

08:41 Окупанти вдарили ракетами по Харківщині — серед постраждалих є дитина

08:39 Ворог безпілотниками атакував Львівщину — уламки російського дрона спричинили пожежу

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

08:32 Експерти МАГАТЕ наглядатимуть за ключовими енергооб'єктами України

08:31 Дуров вперше прокоментував своє затримання у Франції

08:30 Отримання повістки поштою в Україні — скільки є часу для явки до ТЦК

08:28 Українці мають приготуватися — оприлюднено осінні ціни на ЖКП

08:14 Понад 1100 військових та 70 одиниць техніки — у Генштабі оприлюднили оновлені втрати ворога

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги