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Путін розповів про зустріч із Дуровим у Москві

5 вересня 2024 11:56
Валерія Барановська - редактор
Путін прокоментував зустріч із Дуровим
Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Лідер Кремля Володимир Путін підтвердив, що зустрічався з засновником Telegram Павлом Дуровим лише один раз у Москві. Російський диктатор наголосив, що це було багато років тому.

Про це повідомили росЗМІ у четвер, 5 вересня. 

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За словами російського лідера Володимира Путіна, він зустрічався з засновником Telegram Павлом Дуровим лише один раз. Це було багато років тому в Москві.

Про це російський диктатор розповів, коментуючи чутки про нібито їхню зустріч у Баку, які поширювалися в мережі. Путін підкреслив, що така зустріч не відбулася, і він навіть не був обізнаний про приїзд Дурова в столицю Азербайджану.

Зустріч Путіна з Дуровим
Допис росЗМІ. Фото: скриншот


Лідер Кремля додав, що влада РФ не мала жодних претензій до Дурова, на відміну від влади інших країн. А під час зустрічі в Москві Дуров обговорював свої бізнес-плани щодо розвитку проєктів.

Нагадаємо, можливість такої зустрічі обговорювалася після того, як Дурова заарештували у Франції. Приводом до обговорення було те, що Дуров та Путін одночасно перебували в Баку. Тоді російський лідер був в Азербайджані із візитом 18-19 серпня.

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