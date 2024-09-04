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Найбільш засекречені діти Росії — як Путін та Кабаєва ізолювали своїх синів на Валдаї

4 вересня 2024 16:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як Путін приховує своїх синів від громадськості — розслідування про життя у резиденції на Валдаї
Російський диктатор Володимир Путін та Аліна Кабаєва. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У російського диктатора Володимира Путіна, крім доньок від колишньої дружини Людмили, є також два сини від Аліни Кабаєвої. Вони живуть в повній ізоляції на Валдаї.

Про це йдеться в розслідуванні центру "Досьє" у середу, 4 вересня.

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Відомо, що старший син російського диктатора Іван народився 2015 року, а Володимир — 2019 року.

За словами дослідників, інформацію про дітей неможливо знайти в державних базах даних. У них є документи прикриття, які зазвичай роблять для розвідників і людей під держзахистом. Дати народження дітей знають лише найближчі родичі. Володимир та Іван можуть подорожувати тільки на особистих яхтах, літаках і бронепоїздах.

Діти проживають у президентській резиденції на Валдаї, не відвідуючи школи чи дитячі садки. Вони перебувають під наглядом гувернерів, нянь і тренерів. У дітей Путіна є власні кухарі, які готують їм окремі страви. Так само, як і російський диктатор, його сини використовують особисті чашки і п'ють лише з них. Постійно біля дітей знаходяться охоронці з-поміж офіцерів президентської служби безпеки.

Сини Путіна проживають у головному будинку разом із батьками, тоді як гувернери та тренери розміщені в окремих будівлях. У них є власні автомобілі з водіями, а вчителі та прислуга користуються іншими транспортними засобами. Крім того, педагогічний персонал не контактує з батьками безпосередньо, отримуючи вказівки через помічників родини.

Побут дітей диктатора РФ

Вчителів для Володимира та Івана шукають через сайт агентства English Nanny. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну роботодавці надають перевагу викладачам англійської з ПАР, яку Кремль вважає "дружньою країною". Вчителям заборонено залишати територію резиденції. В оголошенні наголошується, що сім'я "живе в ізоляції".

Дослідники зазначають, що інколи у резиденції з'являються інші діти — найчастіше друзів Кабаєвої.

Старший син Путіна, Іван, захоплюється мультфільмами Disney і часто вдає себе за їхніх персонажів, що дратує його батька. Проте диктатор РФ грає з ним у хокей — спеціально для цього на Валдаї був збудований хокейний майданчик.

Водночас Кабаєва катається з дітьми на яхтах. Відомо, що сім'я Путіна плаває на трьох кораблях одразу — у найменшому живе прислуга.

Ймовірно, батьки очікують, що діти підуть шляхом матері і стануть професійними спортсменами. Майже в кожній резиденції є спортивний комплекс з гімнастичним залом і басейном, а подекуди й хокейним майданчиком. З синами Путіна працюють особисті тренери з плавання та спортивної гімнастики. Наприклад, Івана тренує колишній член національної збірної з гімнастики.

Дослідники відзначають, що Путін ставиться до своїх синів ще дбайливіше, ніж колись до доньок. Жоден із працівників не наважується сперечатися з дітьми, через що вони ростуть із відчуттям власної винятковості. 

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