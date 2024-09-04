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Самые засекреченные дети России — как Путин и Кабаева изолировали своих сыновей на Валдае

4 сентября 2024 16:33
Виктория Козырь - редактор
Как Путин скрывает своих сыновей от общественности — расследование о жизни в резиденции на Валдае
Российский диктатор Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

У российского диктатора Владимира Путина, кроме дочерей от бывшей жены Людмилы, есть также два сына от Алины Кабаевой. Они живут в полной изоляции на Валдае.

Об этом говорится в расследовании центра "Досье" в среду, 4 сентября.

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Известно, что старший сын российского диктатора Иван родился в 2015 году, а Владимир — в 2019 году.

По словам исследователей, информацию о детях невозможно обнаружить в государственных базах данных. У них есть документы прикрытия, которые обычно делают для разведчиков и людей под госзащитой. Даты рождения детей знают только самые близкие родственники. Владимир и Иван могут путешествовать только на личных яхтах, самолетах и бронепоездах.

Дети проживают в президентской резиденции на Валдае, не посещая школы или детские сады. Они находятся под наблюдением гувернеров, нянь и тренеров. У детей Путина есть свои повара, которые готовят им отдельные блюда. Так же, как и российский диктатор, его сыновья используют личные чашки и пьют только из них. Постоянно у детей находятся охранники среди офицеров президентской службы безопасности.

Сыновья Путина проживают в главном доме вместе с родителями, в то время как гувернеры и тренеры размещены в отдельных зданиях. Они имеют собственные автомобили с водителями, а учителя и прислуга пользуются другими транспортными средствами. Кроме того, педагогический персонал не контактирует с родителями напрямую, получая указания через помощников семьи.

Быт детей диктатора РФ

Учителей для Владимира и Ивана ищут через сайт агентства English Nanny. После начала полномасштабного вторжения в Украину работодатели предпочитают преподавателей английского из ЮАР, который Кремль считает "дружественной страной". Учителям запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении отмечается, что семья "живет в изоляции".

Исследователи отмечают, что иногда в резиденции появляются другие дети — чаще всего друзья Кабаевой.

Старший сын Путина, Иван, увлекается мультфильмами Disney и часто притворяется их персонажами, что раздражает его отца. Однако диктатор РФ играет с ним в хоккей — специально для этого на Валдае была построена хоккейная площадка.

В то же время Кабаева катается с детьми на яхтах. Известно, что семья Путина плавает на трех кораблях сразу — в самом маленьком живет прислуга.

Вероятно, родители ожидают, что дети пойдут по пути матери и станут профессиональными спортсменами. Почти в каждой резиденции есть спортивный комплекс с гимнастическим залом и бассейном, а иногда и хоккейной площадкой. С сыновьями Путина работают личные тренеры по плаванию и спортивной гимнастике. Например, Ивана тренирует бывший член национальной сборной по гимнастике.

Исследователи отмечают, что Путин относится к своим сыновьям еще бережнее, чем когда-то к дочерям. Ни один из работников не решается спорить с детьми, поэтому они растут с чувством собственной исключительности.

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