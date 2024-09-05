Путин прокомментировал встречу с Дуровым

Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

Лидер Кремля Владимир Путин подтвердил, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым только один раз в Москве. Российский диктатор подчеркнул, что это было много лет тому назад.

Об этом сообщили РосСМИ в четверг, 5 сентября.

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По словам российского лидера Владимира Путина, он встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым всего один раз. Это было много лет тому назад в Москве.

Об этом российский диктатор рассказал, комментируя распространявшиеся в сети слухи о якобы их встрече в Баку. Путин подчеркнул, что такая встреча не состоялась, и он даже не был осведомлен о приезде Дурова в столицу Азербайджана.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот



Лидер Кремля добавил, что у власти РФ не было никаких претензий к Дурову, в отличие от властей других стран. А во время встречи в Москве Дуров обсуждал свои бизнес-планы развития проектов.

Напомним, возможность такой встречи обсуждалась после того, как Дурова арестовали во Франции. Поводом для обсуждения было то, что Дуров и Путин одновременно находились в Баку. Тогда российский лидер был в Азербайджане с визитом 18-19 августа.