Signal является наиболее безопасным мессенджером для военных

Популярные мессенджеры на смартфоне. Фото: Unsplash

В Украине популярны несколько мессенджеров , в частности Telegram, Viber, WhatsApp, Signal и Snapchat. В условиях войны и с учетом безопасности личных данных важно выбрать тот из них, который обеспечивает наивысший уровень защиты.

Об этом рассказал руководитель проекта KREMLINGRAM Назар Токарь в интервью в программе "Час: Online".

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Эксперт объяснил, что хотя Telegram остается популярным благодаря удобству и интерфейсу, для безопасного общения, особенно в военной среде, рекомендуют использовать Signal.

"Signal — это лучший вариант для безопасного общения. Энкрипция в Signal на данный момент не имеет ни одного публичного случая взлома. Это значит, что ваши сообщения не могут быть прочитаны никем другим, кроме вас," — отмечает эксперт.

Токарь сообщил, что WhatsApp и Facebook Messenger используют протокол шифрования Signal, подтверждающий его высокое качество защиты данных.

"Signal — это один из лучших вариантов для спокойного и безопасного общения, обеспечивающего максимальный уровень конфиденциальности", — подчеркнул эксперт.

Кроме Signal, в Украине пользуются популярностью Viber и WhatsApp. Viber был популярен еще до появления Telegram, но после его появления несколько уступил позиции. У WhatsApp и Snapchat также есть свои пользователи, но Signal выделяется благодаря своим возможностям шифрования.

Таким образом, для безопасности личных данных в условиях войны Токарь рекомендует выбирать Signal как самый защищенный мессенджер.