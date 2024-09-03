Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны arrow

Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

3 сентября 2024 13:08
Дмитрий Галушка - Редактор
Signal является наиболее безопасным мессенджером для военных
Популярные мессенджеры на смартфоне. Фото: Unsplash
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине популярны несколько мессенджеров , в частности Telegram, Viber, WhatsApp, Signal и Snapchat. В условиях войны и с учетом безопасности личных данных важно выбрать тот из них, который обеспечивает наивысший уровень защиты.

Об этом рассказал руководитель проекта KREMLINGRAM Назар Токарь в интервью в программе "Час: Online".

Читайте также:

Самый безопасный мессенджер

Эксперт объяснил, что хотя Telegram остается популярным благодаря удобству и интерфейсу, для безопасного общения, особенно в военной среде, рекомендуют использовать Signal.

"Signal — это лучший вариант для безопасного общения. Энкрипция в Signal на данный момент не имеет ни одного публичного случая взлома. Это значит, что ваши сообщения не могут быть прочитаны никем другим, кроме вас," — отмечает эксперт.

Токарь сообщил, что WhatsApp и Facebook Messenger используют протокол шифрования Signal, подтверждающий его высокое качество защиты данных.

"Signal — это один из лучших вариантов для спокойного и безопасного общения, обеспечивающего максимальный уровень конфиденциальности", — подчеркнул эксперт.

Кроме Signal, в Украине пользуются популярностью Viber и WhatsApp. Viber был популярен еще до появления Telegram, но после его появления несколько уступил позиции. У WhatsApp и Snapchat также есть свои пользователи, но Signal выделяется благодаря своим возможностям шифрования.

Таким образом, для безопасности личных данных в условиях войны Токарь рекомендует выбирать Signal как самый защищенный мессенджер.

Также важные новости дня по теме:

Facebook Украина WhatsApp Telegram технологии смартфон безопасность война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:26 Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов, — Военно-Морские Силы Украины

13:26 В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы

13:21 Под Купянском бойцы Нацгвардии нанесли удар по позициям и складу врага — впечатляющее видео

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

13:13 Директор НАБУ уволил своего заместителя — детали

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

13:11 Наводчика ракет на Харьковскую ОВА приговорили к пожизненному заключению

13:08 Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

12:54 Есть погибшие в Донецкой области — сколько ударов в сутки нанес враг и какие последствия

12:54 Переправляли мужчин за границу — в Одессе задержали злоумышленников

13:26 Враг имеет восемь морских платформ для ракетных ударов, — Военно-Морские Силы Украины

13:26 В Украине задержали экс-нардепа и его сообщников, которые работали на вражеские спецслужбы

13:21 Под Купянском бойцы Нацгвардии нанесли удар по позициям и складу врага — впечатляющее видео

13:13 Директор НАБУ уволил своего заместителя — детали

13:11 Наводчика ракет на Харьковскую ОВА приговорили к пожизненному заключению

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

13:08 Эксперт объяснил, какой мессенджер наиболее безопасен для гражданских и военных в условиях войны

12:54 Есть погибшие в Донецкой области — сколько ударов в сутки нанес враг и какие последствия

12:54 Переправляли мужчин за границу — в Одессе задержали злоумышленников

12:54 В Украине запустят платформу коммунальных услуг — детали

12:49 Главный раввин Британии отреагировал на приостановку лицензий на экспорт оружия Израилю

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец