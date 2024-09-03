Signal є найбільш безпечним месенджером для військових

Популярні месенджери на смартфоні. Фото: Unsplash

В Україні користуються популярністю кілька месенджерів, зокрема Telegram, Viber, WhatsApp, Signal та Snapchat. В умовах війни та з огляду на безпеку особистих даних важливо обрати той з них, який забезпечує найвищий рівень захисту.

Про це розповів керівник проекту KREMLINGRAM Назар Токар в інтерв'ю в програмі "Час: Online".

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Найбезпечніший месенджер

Експерт пояснив, що хоча Telegram залишається популярним завдяки своїй зручності та інтерфейсу, для безпечного спілкування, особливо у військовому середовищі, рекомендують використовувати Signal.

"Signal — це найкращий варіант для безпечного спілкування. Енкрипція в Signal на даний момент не має жодного публічного випадку злому. Це означає, що ваші повідомлення не можуть бути прочитані ніким іншим, крім вас," — зазначає експерт.

Токар повідомив, що WhatsApp і Facebook Messenger використовують протокол шифрування Signal, що підтверджує його високу якість захисту даних.

"Signal — це один із найкращих варіантів для спокійного та безпечного спілкування, який забезпечує максимальний рівень конфіденційності", — наголосив експерт.

Окрім Signal, в Україні також користуються популярністю Viber і WhatsApp. Viber був популярний ще до появи Telegram, але після його появи дещо поступився позиціями. WhatsApp та Snapchat також мають своїх користувачів, але Signal виділяється завдяки своїм можливостям шифрування.

Таким чином, для безпеки особистих даних в умовах війни Токар рекомендує обирати Signal як найзахищеніший месенджер.