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В МИД Украины пригласили представителя Ватикана из-за слов Папы Римского

11 марта 2024 20:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В МИД Украины пригласили представителя Ватикана из-за слов Папы Римского
Апостольский нунций Ватикана в Украине Висвальдас Кульбокас. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерство иностранных дел Украины вызвали Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса. Это произошло из-за недавних высказываний Папы Римского Франциска, в которых он предложил Украине капитулировать.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 11 марта.

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Как говорится в заявлении, его проинформировали, что в Украине разочарованы словами Понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором.

"Вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", — говорится в сообщении.

В дипведомстве особо отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Однако этот мир должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предлагаемых Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Понтифик призвал Украину сдаться России

Напомним, ранее Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с Россией, подчеркнув, чтобы наша страна "имела мужество вести диалог под белым флагом".

На слова Понтифика отреагировали глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгар Ринкевич и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

МИД
Ватикан
Папа Римский
Украина
Россия

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