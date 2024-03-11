В МИД Украины пригласили представителя Ватикана из-за слов Папы Римского

Апостольский нунций Ватикана в Украине Висвальдас Кульбокас. Фото: УНИАН

В Министерство иностранных дел Украины вызвали Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса. Это произошло из-за недавних высказываний Папы Римского Франциска, в которых он предложил Украине капитулировать.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

В МИД Украины вызвали ватиканского нунция

Как говорится в заявлении, его проинформировали, что в Украине разочарованы словами Понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором.

"Вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве", — говорится в сообщении.

В дипведомстве особо отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Однако этот мир должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предлагаемых Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Понтифик призвал Украину сдаться России

Напомним, ранее Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с Россией, подчеркнув, чтобы наша страна "имела мужество вести диалог под белым флагом".

На слова Понтифика отреагировали глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгар Ринкевич и генсек НАТО Йенс Столтенберг.