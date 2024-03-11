Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У МЗС Росії відреагували на гучну заяву Папи Римського про "білий прапор" arrow

У МЗС Росії відреагували на гучну заяву Папи Римського про "білий прапор"

11 березня 2024 12:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У МЗС Росії відреагували на гучну заяву Папи Римського про "білий прапор"
Папа Римський Франциск. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала гучну заяву Папи Римського Франциска про капітуляцію Києва. За її словами, країни Заходу нібито мають визнати свою неправоту та відкласти свої амбіції, а Росія ніколи не була проти перемовин з Україною.

Про це представниця МЗС Росії заявила у коментарі агентству ANSA.

Читайте також:

Захарова заявила, що ситуація в Україні "зайшла у глухий кут"

Нещодавно Папа Римський закликав Україну сісти за стіл переговорів з Росією, щоб припинити війну. На слова встигли відреагувати в Росії та заявили, що Захід має визнати свою неправоту.

"Сьогодні кожен експерт, кожен політик, кожен дипломат розуміє, що ситуація в Україні зайшла в глухий кут, і тому багато дипломатів і країн закликають до переговорів. На мій погляд, Папа просить Захід відкласти свої амбіції і визнати свою неправоту", — сказала Захарова.

Речниця підкреслила, що Кремль нібито ніколи не блокував переговори. При цьому посадовиця звинуватила світових лідерів у використанні України для ослаблення РФ. 

Нагадаємо, Папа Римський зробив неочікувану заяву щодо війни. Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ і при цьому наголосив, що Київ має "вести діалог під білим прапором".

Додамо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Він не підтримав висловлення понтифіка.

Президент України Володимир Зеленський також звернувся до Франциска і підкреслив, що церква з людьми на передовій, у молитвах і в розмові, а не за тисячу кілометрів роздає цінні вказівки.

війна
МЗС
Папа Римський
Україна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування