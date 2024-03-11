У МЗС Росії відреагували на гучну заяву Папи Римського про "білий прапор"

Папа Римський Франциск. Фото: AP

Прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала гучну заяву Папи Римського Франциска про капітуляцію Києва. За її словами, країни Заходу нібито мають визнати свою неправоту та відкласти свої амбіції, а Росія ніколи не була проти перемовин з Україною.

Про це представниця МЗС Росії заявила у коментарі агентству ANSA.

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Нещодавно Папа Римський закликав Україну сісти за стіл переговорів з Росією, щоб припинити війну. На слова встигли відреагувати в Росії та заявили, що Захід має визнати свою неправоту.

"Сьогодні кожен експерт, кожен політик, кожен дипломат розуміє, що ситуація в Україні зайшла в глухий кут, і тому багато дипломатів і країн закликають до переговорів. На мій погляд, Папа просить Захід відкласти свої амбіції і визнати свою неправоту", — сказала Захарова.

Речниця підкреслила, що Кремль нібито ніколи не блокував переговори. При цьому посадовиця звинуватила світових лідерів у використанні України для ослаблення РФ.

Нагадаємо, Папа Римський зробив неочікувану заяву щодо війни. Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ і при цьому наголосив, що Київ має "вести діалог під білим прапором".

Додамо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Він не підтримав висловлення понтифіка.

Президент України Володимир Зеленський також звернувся до Франциска і підкреслив, що церква з людьми на передовій, у молитвах і в розмові, а не за тисячу кілометрів роздає цінні вказівки.