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В МИД России отреагировали на громкое заявление Папы Римского о "белом флаге"

11 марта 2024 12:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В МИД России отреагировали на громкое заявление Папы Римского о "белом флаге"
Папа Римский Франциск. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала громкое заявление Папы Римского Франциска о капитуляции Киева. По ее словам, страны Запада якобы должны признать свою неправоту и отложить свои амбиции, а Россия никогда не против переговоров с Украиной.

Об этом представитель МИД России заявила в комментарии агентству ANSA.

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Недавно Папа Римский призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией, чтобы прекратить войну. На слова успели отреагировать в России и заявили, что Запад должен признать свою неправоту.

"Сегодня каждый эксперт, каждый политик, каждый дипломат понимает, что ситуация в Украине зашла в тупик, и потому многие дипломаты и страны призывают к переговорам. На мой взгляд, Папа просит Запад отложить свои амбиции и признать свою неправоту", — сказала Захарова.

Спикер подчеркнула, что Кремль якобы никогда не блокировал переговоры. При этом чиновник обвинила мировых лидеров в использовании Украины для ослабления РФ.

Напомним, Папа Римский сделал неожиданное заявление по поводу войны. Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ и при этом подчеркнул, что Киев должен "вести диалог под белым флагом".

Добавим, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Он не поддержал высказывания понтифика.

Президент Украины Владимир Зеленский также обратился к Франциску и подчеркнул, что церковь с людьми на передовой, в молитвах и в разговоре, а не за тысячу километров раздает ценные указания.

война
МИД
Папа Римский
Украина
Россия

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