Столтенберг різко відповів на заяву Папи Римського про капітуляцію України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував скандальну заяву Папи Римського Франциска, в якій він закликав Україну капітулювати у війні з Росією. Генсек відкинув такий заклик і наголосив, що "капітуляція — це не мир".

Про це повідомляє NTV.

Читайте також:

Столтенберг відкинув заклик понтифіка про "білий прапор"

Столтенберг засудив слова Папи про те, що Україна має "підняти білий прапор" і сісти за стіл переговорів з Росією.

"Капітуляція — це не мир. Президент Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", — наголосив генсек.

На додаток, Столтенберг підкреслив важливість постачання військової допомоги Києву. Він закликав усіх союзників підтримати Київ.

Нагадаємо, Папа Римський зробив неочікувану заяву щодо війни. Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ і при цьому наголосив, що Київ має "вести діалог під білим прапором".

Також ми писали, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Він не підтримав висловлення понтифіка.

У Росії також відреагували на слова понтифіка. Речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, країни Заходу нібито мають визнати свою неправоту та відкласти амбіції, а Росія ніколи не була проти перемовин з Україною.