Столтенберг резко ответил на заявление Папы Римского о капитуляции Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг прокомментировал скандальное заявление Папы Римского Франциска, в котором он призвал Украину капитулировать в войне с Россией. Генсек отверг такой призыв и подчеркнул, что "капитуляция — это не мир".

Об этом сообщает NTV.

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Столтенберг осудил слова Папы о том, что Украина должна "поднять белое знамя" и сесть за стол переговоров с Россией.

"Капитуляция — это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", — подчеркнул генсек.

Вдобавок, Столтенберг акцентировал на важности поставки военной помощи Киеву. Он призвал всех союзников поддержать Киев.

Напомним, Папа Римский сделал неожиданное заявление по поводу войны. Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ и при этом подчеркнул, что Киев должен "вести диалог под белым флагом".

Также мы писали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Он не поддержал высказывания понтифика.

В России тоже отреагировали на слова понтифика. Представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что страны Запада якобы должны признать свою неправоту и отложить амбиции, а Россия никогда не была против переговоров с Украиной.