Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Столтенберг резко ответил на заявление Папы Римского о капитуляции Украины arrow

Столтенберг резко ответил на заявление Папы Римского о капитуляции Украины

11 марта 2024 14:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Столтенберг резко ответил на заявление Папы Римского о капитуляции Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг прокомментировал скандальное заявление Папы Римского Франциска, в котором он призвал Украину капитулировать в войне с Россией. Генсек отверг такой призыв и подчеркнул, что "капитуляция — это не мир".

Об этом сообщает NTV.

Читайте также:

Столтенберг отверг призыв понтифика о "белом флаге"

Столтенберг осудил слова Папы о том, что Украина должна "поднять белое знамя" и сесть за стол переговоров с Россией.

"Капитуляция — это не мир. Президент Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", — подчеркнул генсек.

Вдобавок, Столтенберг акцентировал на важности поставки военной помощи Киеву. Он призвал всех союзников поддержать Киев.

Напомним, Папа Римский сделал неожиданное заявление по поводу войны. Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ и при этом подчеркнул, что Киев должен "вести диалог под белым флагом".

Также мы писали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Он не поддержал высказывания понтифика.

В России тоже отреагировали на слова понтифика. Представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что страны Запада якобы должны признать свою неправоту и отложить амбиции, а Россия никогда не была против переговоров с Украиной.

война
переговоры
Папа Римский
Украина
Йенс Столтенберг
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса