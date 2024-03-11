До МЗС України запросили представника Ватикану через слова Папи Римського
До Міністерства закордонних справ України викликали Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса. Це сталося через нещодавні висловлювання Папи Римського Франциска, в яких він запропонував Україні капітулювати.
Про це повідомляє пресслужба відомства в понеділок, 11 березня.
До МЗС України викликали ватиканського нунція
Як йдеться у заяві, його проінформували, що в Україні розчаровані словами Понтифіка про "білий прапор" та необхідність "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором.
"Замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви", — йдеться в повідомленні.
В дипвідомстві особливо наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Однак цей мир має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, яку пропонує Президент України Володимир Зеленський.
Понтифік закликав Україну здатися Росії
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, аби наша країна "мала мужність вести діалог під білим прапором".
На слова Понтифіка відреагували глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, Президент України Володимир Зеленський, президент Латвії Едгар Рінкевич та генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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