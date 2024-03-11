До МЗС України запросили представника Ватикану через слова Папи Римського

Апостольський нунцій Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас. Фото: УНІАН

До Міністерства закордонних справ України викликали Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса. Це сталося через нещодавні висловлювання Папи Римського Франциска, в яких він запропонував Україні капітулювати.

Про це повідомляє пресслужба відомства в понеділок, 11 березня.

Читайте також:

До МЗС України викликали ватиканського нунція

Як йдеться у заяві, його проінформували, що в Україні розчаровані словами Понтифіка про "білий прапор" та необхідність "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором.

"Замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви", — йдеться в повідомленні.

В дипвідомстві особливо наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Однак цей мир має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, яку пропонує Президент України Володимир Зеленський.

Понтифік закликав Україну здатися Росії

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, аби наша країна "мала мужність вести діалог під білим прапором".

На слова Понтифіка відреагували глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, Президент України Володимир Зеленський, президент Латвії Едгар Рінкевич та генсек НАТО Єнс Столтенберг.