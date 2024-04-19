Госдеп США предупредил Грузию о рисках после принятия пророссийского закона

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер. Фото: оф.сайт Госдепа

Грузия может потерять право на вступление в Евросоюз, если парламент страны примет прокремлевский "закон об иноагентах". В США призывают грузинское правительство не противоречить народной воле страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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"Мы вместе с нашими европейскими союзниками призываем Грузию не принимать законодательство, которое противоречит желаниям подавляющего большинства граждан Грузии - стремлению полностью интегрироваться в ЕС. В Грузии живет гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики Грузии", — сказал Миллер.

Политик добавил, что постановление прокремлевского закона ограничит свободу выражения взглядов, стигматизирует грузинские общественные организации и помешает деятельности независимым медиа, работающим в Тбилиси.

"Инспирированное Кремлем законодательство неприемлемо, если целью является содействие прозрачности. Мы призываем все стороны защитить право на мирные собрания", — призвал Миллер.

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Напомним, не так давно в парламенте Грузии произошла массовая драка с участием депутатов Алеко Элисашвили и Мамуки Мдинарадзе в результате дебатов вокруг законопроекта об "иностранных агентах" по примеру РФ.

На акциях протеста, развернувшихся под зданием парламента, грузинский спецназ задержал 14 человек, митинговавших в Тбилиси. Однако пикет продолжился, несмотря на применение силовиками слезоточивого газа: проспект Шота Руставели фактически напоминал Евромайдан.

На событие отреагировали в Европарламенте: там заявили, что закон направлен на атаку независимых средств массовой информации и гражданское общество, что ставит под угрозу вступление Грузии в ЕС и НАТО.