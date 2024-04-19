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Держдеп США попередив Грузію про ризики після ухвали проросійського закону

19 квітня 2024 00:09
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Держдеп США попередив Грузію про ризики після ухвали проросійського закону
Речник Держдепу США Меттью Міллер. Фото: оф.сайт Держдепу
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Грузія може втратити право на вступ до Євросоюзу, якщо парламент країни ухвалить прокремлівський "закон про іноагентів". В США закликають грузинський уряд не суперечити народній волі країни.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер

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"Ми разом із нашими європейськими союзниками закликаємо Грузію не приймати законодавство, яке суперечить бажанням переважної більшості громадян Грузії — прагненню повністю інтегруватися в ЄС. У Грузії живе громадянське суспільство, яке служить своїм громадянам і працює над покращенням економіки Грузії", — сказав Міллер.

Політик додав, що ухвала прокремлівського закону обмежить свободу вираження поглядів, стигматизує грузинські громадські організації, і перешкодить діяльності незалежним медіа, які працюють у Тбілісі.

"Інспіроване Кремлем законодавство є неприйнятним, якщо метою є сприяння прозорості. Ми закликаємо всі сторони захистити право на мирні зібрання", — закликав Міллер.

Грузинський закон про іноагентів — останні новини

Нагадаємо, не так давно у парламенті Грузії сталася масова бійка за участю депутатів Алеко Елісашвілі та Мамуки Мдінарадзе внаслідок дебатів навколо законопроєкту про "іноземних агентів" за прикладом РФ.

На акціях протесту, які розвернулися під будівлею парламенту, грузинські спецзагони затримали 14 людей, які мітингували у Тбілісі. Проте пікет продовжився, попри застосування силовиками сльозогінного газу: проспект Шота Руставелі фактично нагадував Євромайдан.

На подію відреагували у Європарламенті: там заявили, що закон спрямований на атаку незалежних засобів масової інформації та на громадянське суспільство, що ставить під загрозу вступ Грузії до ЄС та НАТО.

США
закон
Грузія
ЄС
Росія

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