Британская разведка будет работать в усиленном режиме против шпионов России, Ирана и Китая, — СМИ
В Великобритании военная разведка MI5 получила приказ усилить свои усилия на противодействие и борьбу со шпионами, работающими в пользу России, Ирана и Китая. При этом приоритетным направлением остается борьба с терроризмом.
Об этом сообщает The Telegraph.
МИ5 будет бороться против шпионов РФ, Китая и Ирана
Теперь британская контрразведка должна более эффективно бороться против вражеских шпионов, что так же важно, как и борьба с терроризмом.
Сообщается, что такое указание MI5 получило на фоне войны РФ против Украины, роста числа действующих в Соединенном Королевстве китайских агентов и использования организованной преступности в интересах Ирана.
Несмотря на то, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом для MI5, правительственные источники рассказали, что сейчас больше ресурсов направляется на контрразведывательные операции России, Китая и Ирана.
Поддержка Украины Великобританией
Неназванный собеседник The Telegraph рассказал, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.
Указывается, что количество агентов Китая, привлеченных в сборе разведданных в Британии, сейчас "не поддается" количественной оценке.
Напомним, ранее спикер МИД Германии Кристиан Вагнер отверг заявление российской стороны о возможных "последствиях", которыми пригрозила Москва после вызова своего посла из-за разоблачения шпионов Кремля.
В то же время в Австрии арестовали бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта по подозрению в шпионаже, из-за чего канцлер Карл Негаммер созвал срочный Совет нацбезопасности страны.
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