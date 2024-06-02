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Британская разведка будет работать в усиленном режиме против шпионов России, Ирана и Китая, — СМИ

2 июня 2024 07:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Британская разведка будет работать в усиленном режиме против шпионов России, Ирана и Китая, — СМИ
Задержание шпионов в Великобритании. Фото иллюстративное: The Sunday Times
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Великобритании военная разведка MI5 получила приказ усилить свои усилия на противодействие и борьбу со шпионами, работающими в пользу России, Ирана и Китая. При этом приоритетным направлением остается борьба с терроризмом.

Об этом сообщает The Telegraph.

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МИ5 будет бороться против шпионов РФ, Китая и Ирана

Теперь британская контрразведка должна более эффективно бороться против вражеских шпионов, что так же важно, как и борьба с терроризмом.

Сообщается, что такое указание MI5 получило на фоне войны РФ против Украины, роста числа действующих в Соединенном Королевстве китайских агентов и использования организованной преступности в интересах Ирана.

Несмотря на то, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом для MI5, правительственные источники рассказали, что сейчас больше ресурсов направляется на контрразведывательные операции России, Китая и Ирана.

Поддержка Украины Великобританией

Неназванный собеседник The Telegraph рассказал, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.

Указывается, что количество агентов Китая, привлеченных в сборе разведданных в Британии, сейчас "не поддается" количественной оценке.

Напомним, ранее спикер МИД Германии Кристиан Вагнер отверг заявление российской стороны о возможных "последствиях", которыми пригрозила Москва после вызова своего посла из-за разоблачения шпионов Кремля.

В то же время в Австрии арестовали бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом Эгисто Отта по подозрению в шпионаже, из-за чего канцлер Карл Негаммер созвал срочный Совет нацбезопасности страны.

Украина
Китай
разведка
Россия
шпионаж
Великобритания
Иран

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