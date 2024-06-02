Британська розвідка працюватиме в посиленому режимі проти шпигунів Росії, Ірану і Китаю, — ЗМІ

Затримання шпигунів у Великій Британії. Фото ілюстративне: The Sunday Times

У Великій Британії військова розвідка MI5 отримала наказ посилити свої зусилля на протидію та боротьбу зі шпигунами, які працюють на користь Росії, Ірану та Китаю. При цьому пріоритетним напрямком залишається боротьба з тероризмом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

МІ5 боротиметься проти шпигунів РФ, Китаю та Ірану

Тепер британська контррозвідка має ефективніше боротися проти ворожих шпигунів, що так само важливо, як і боротьба з тероризмом.

Повідомляється, що таку вказівку MI5 отримала на тлі війни РФ проти України, зростання кількості китайських агентів, що діють у Сполученому Королівстві, і використання організованої злочинності в інтересах Ірану.

Незважаючи на те, що внутрішній і міжнародний тероризм залишається пріоритетом для MI5, урядові джерела розповіли, що на даний момент більше ресурсів спрямовується на контррозвідувальні операції Росії, Китаю та Ірану.

Підтримка України Британією

Неназваний співрозмовник The Telegraph розповів, що підтримка Лондоном Києва у війні РФ проти України призвела до посилення активності шпигунів.

Вказується, що кількість агентів Китаю, які є залученими у зборі розвідданих у Британії, зараз "не піддається" кількісній оцінці.

Нагадаємо, раніше речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер відкинув заяву російської сторони щодо можливих "наслідків", якими пригрозила Москва після виклику свого посла через викриття шпигунів Кремля.

Водночас в Австрії заарештували колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом Егісто Отта за підозрою у шпигунстві, через що канцлер Карл Негаммер скликав термінову Раду нацбезпеки країни.