Блокада украинской границы — почему экс-командир "Азова" разозлился на украинцев в Польше

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин разозлился на украинцев, проживающих в Польше. Военнослужащий возмутил их бездействие на то, когда польские аграрии устраивают блокаду польско-украинской границы.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

Почему Жорин разозлился на украинцев в Польше

Он заявил, что не удивлен историей с польской забастовкой, но возмутился бездействием живущих в стране украинцев.

"Единственный вопрос остается до крупных патриотов-украинцев, живущих сейчас в Польше: где ваши акции? Это, кстати, ваш шанс принести пользу Украине, которую вы пока уверенно про****ете", — пишет в своем блоге Жорин.

Пост Жорина. Источник: Telegram

Также военный опубликовал фото от пресс-службы полиции Польши, на котором изображен один из лозунгов пикета на границе с Украиной. На транспаранте содержался призыв к российскому президенту Владимиру Путину атаковать Варшаву и Брюссель. Вероятно, Жорин стремился донести украинцам в Польше, к чему может привести их бездействие.

Фото с блокады границы, опубликованной Жорин. Источник: полиция Польши

Напомним, сегодня польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Добавим, фермеры-митингующие решили продлить блокаду границы с Украиной до апреля. В то же время на КПП "Рава-Русская" забастовщики заблокировали движение пассажирского автобуса с украинцами.

А в правительстве Польши могут поддержать забастовку аграриев: министр развития и технологий страны Кшиштоф Гетьман предлагает ввести эмбарго на импорт всех сельскохозяйственных товаров из Украины.