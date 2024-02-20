Блокада українського кордону — чому екскомандир "Азову" розлютився на українців в Польщі

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розлютився на українців, які проживають у Польщі. Військовослужбовця обурила їхня бездіяльність на те, коли польські аграрії влаштовують блокаду польсько-українського кордону.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

Чому Жорін розлютився на українців в Польщі

Він заявив, що не здивований історією з польським страйком, але обурився бездіяльністю українців, які живуть у країні.

"Єдине питання залишається до великих патріотів-українців, які живуть зараз в Польщі: де ваші акції? Це, до речі, ваш шанс принести користь Україні, який ви поки впевнено про***буєте", — пише у своєму блозі Жорін.

Допис Жоріна. Джерело: Telegram

Також військовий опублікував фото від пресслужби поліції Польщі, на якому зображено один з лозунгів пікету на кордоні з Україною. На транспаранті містився заклик до російського президента Володимира Путіна атакувати Варшаву та Брюссель. Ймовірно, Жорін прагнув донести українцям у Польщі, до чого може призвести їхня бездіялність.

Фото з блокади кордону, яке опублікував Жорін. Джерело: поліція Польщі

Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено, або повністю заблоковано.

Додамо, фермери-мітингарі вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня. Водночас на КПП "Рава-Руська" страйкарі заблокували рух пасажирського автобуса з українцями.

А в уряді Польщі можуть підтримати страйк аграріїв: міністр розвитку та технологій країни Кшиштоф Гетьман пропонує ввести ембарго на імпорт всіх сільськогосподарських товарів з України.