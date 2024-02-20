Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Блокада українського кордону — чому екскомандир "Азову" розлютився на українців в Польщі arrow

Блокада українського кордону — чому екскомандир "Азову" розлютився на українців в Польщі

20 лютого 2024 22:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Блокада українського кордону — чому екскомандир "Азову" розлютився на українців в Польщі
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін розлютився на українців, які проживають у Польщі. Військовослужбовця обурила їхня бездіяльність на те, коли польські аграрії влаштовують блокаду польсько-українського кордону

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

Чому Жорін розлютився на українців в Польщі

Він заявив, що не здивований історією з польським страйком, але обурився бездіяльністю українців, які живуть у країні.

"Єдине питання залишається до великих патріотів-українців, які живуть зараз в Польщі: де ваші акції? Це, до речі, ваш шанс принести користь Україні, який ви поки впевнено про***буєте", — пише у своєму блозі Жорін.

Блокада українського кордону — чому екскомандир "Азову" розлютився на українців в Польщі
Допис Жоріна. Джерело: Telegram

Також військовий опублікував фото від пресслужби поліції Польщі, на якому зображено один з лозунгів пікету на кордоні з Україною. На транспаранті містився заклик до російського президента Володимира Путіна атакувати Варшаву та Брюссель. Ймовірно, Жорін прагнув донести українцям у Польщі, до чого може призвести їхня бездіялність.

Блокада українського кордону — чому екскомандир "Азову" розлютився на українців в Польщі
Фото з блокади кордону, яке опублікував Жорін. Джерело: поліція Польщі

Нагадаємо, сьогодні польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено, або повністю заблоковано.

Додамо, фермери-мітингарі вирішили продовжити блокаду кордону з Україною до квітня. Водночас на КПП "Рава-Руська" страйкарі заблокували рух пасажирського автобуса з українцями. 

А в уряді Польщі можуть підтримати страйк аграріїв: міністр розвитку та технологій країни Кшиштоф Гетьман пропонує ввести ембарго на імпорт всіх сільськогосподарських товарів з України. 

Польща
кордон
Україна
страйк
полк "Азов"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі