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Байден предложил Трампу сыграть в гольф – что ответил оппонент

31 марта 2024 20:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Байден предложил Трампу сыграть в гольф – что ответил оппонент
Дональд Трамп и Джо Байден на дебатах. Фото: Morry Gash/REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент США Джо Байден предложил своему оппоненту и экс-президенту страны Дональду Трампу сыграть в гольф. В последний раз он приглашал своего предшественника к игре восемь лет назад.

Об этом американский президент написал в Twitter.

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На опубликованном главой Белого дома, видео, которое было снято в конце марта во время одного из мероприятий по сбору средств, ведущий в шутку отметил, что Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который устраивает бывший президент в своей резиденции в Палм-Бич, штат Флорида.

В ответ глава государства рассказал, что впервые вызвал Трампа на игру восемь лет назад — в 2016 году.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — подписал ролик Байден.

Байден предложил Трампу сыграть в гольф – что ответил оппонент - фото 1
Источник: Twitter

Сам Трамп по этому поводу еще никак не отреагировал.

Противостояние Байдена и Трампа — последние новости

Напомним, ранее Джо Байден посмеялся над возрастом и психическим состоянием Дональда Трампа, чем дал понять, что Трамп не годится на пост президента.

В то же время, экс-советник бывшего президента США по вопросам национальной безопасности в Белом доме Джон Болтон заявил, что Трампу "не хватает ума", чтобы руководить диктатурой.

Сам же действующий глава государства по результатам соцопросов внезапно опередил Трампа впервые с августа прошлого года, когда бывший президент опережал действующего американского лидера. Также Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте, в то время как глава республиканцев в марте получил голоса всех делегатов штата.

Джо Байден
США
выборы
Дональд Трамп
Гольф

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