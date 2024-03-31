Байден предложил Трампу сыграть в гольф – что ответил оппонент

Дональд Трамп и Джо Байден на дебатах. Фото: Morry Gash/REUTERS

Президент США Джо Байден предложил своему оппоненту и экс-президенту страны Дональду Трампу сыграть в гольф. В последний раз он приглашал своего предшественника к игре восемь лет назад.

Об этом американский президент написал в Twitter.

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Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw — Joe Biden (@JoeBiden) March 30, 2024

Байден вызвал Трампа на партию в гольф

На опубликованном главой Белого дома, видео, которое было снято в конце марта во время одного из мероприятий по сбору средств, ведущий в шутку отметил, что Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который устраивает бывший президент в своей резиденции в Палм-Бич, штат Флорида.

В ответ глава государства рассказал, что впервые вызвал Трампа на игру восемь лет назад — в 2016 году.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", — подписал ролик Байден.

Источник: Twitter

Сам Трамп по этому поводу еще никак не отреагировал.

Противостояние Байдена и Трампа — последние новости

Напомним, ранее Джо Байден посмеялся над возрастом и психическим состоянием Дональда Трампа, чем дал понять, что Трамп не годится на пост президента.

В то же время, экс-советник бывшего президента США по вопросам национальной безопасности в Белом доме Джон Болтон заявил, что Трампу "не хватает ума", чтобы руководить диктатурой.

Сам же действующий глава государства по результатам соцопросов внезапно опередил Трампа впервые с августа прошлого года, когда бывший президент опережал действующего американского лидера. Также Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте, в то время как глава республиканцев в марте получил голоса всех делегатов штата.