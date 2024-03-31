Ексрадник Трампа розкритикував розумові здібності колишнього президента

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Колишній радник з питань національної безпеки в Білому домі Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що експрезиденту "бракує розуму", аби керувати диктатурою. Він додав, що Трамп захоплюється діяльністю диктаторів, які увійшли в світову історію.

Про це він розповів 28 березня в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

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Джон Болтон, який обіймав посаду радника Дональда Трампа з квітня 2018 року по вересень 2019 зробив різку заяву щодо інтелектуального потенціалу Дональда Трампа та розкритикував його професійну діяльність.

"Трамп непридатний для того, щоб бути президентом. Він забудовник, заради Бога! Якщо його перші чотири роки були поганими, наступні чотири будуть ще гіршими", — заявив Болтон.

Витівки Дональда Трампа

Чинний президент США Джо Байден заявляв, що Трамп є єдиним кандидатом на висунення від Республіканської партії. Союзників Трампа Джо Байден схарактеризував, як осіб, які "готові знищити американську демократію".

Нещодавно Дональд Трамп підживив цей аргумент, прийнявши автократичного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Також колишній президент США публічно хвалив лідерів, які вважаються противниками демократичних ідеалів та зовнішньополітичних інтересів США, включаючи Кім Чен Ина з Північної Кореї та Сі Цзіньпіна з Китаю.

Однак, Болтон стверджував, що Трампу, який наразі бореться з понад 80 незавершеними кримінальними звинуваченнями, а також багатомільйонними цивільними штрафами, не вистачає послідовної політичної філософії, якої потребують ефективні диктатори.

У 2023 році на мітингу в Нью-Гемпширі Дональд Трамп заявив, що бажає викорінити комуністів, марксистів, фашистів і радикальних лівих головорізів, "які живуть як шкідники в межах нашої країни (США, — ред.), які брешуть, крадуть і обманюють вибори".

Нагадаємо, Дональд Трамп робив скандальні заяви й з приводу НАТО. Зокрема він назвав умови за яких США буде й надалі в альянсі, якщо він стане президентом. Тим часом апеляційний суд Нью-Йорка різко зменшив суму застави для експрезидента США з 464 до 175 мільйонів доларів.