Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ексрадник Трампа розкритикував розумові здібності колишнього президента arrow

Ексрадник Трампа розкритикував розумові здібності колишнього президента

31 березня 2024 04:37
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Ексрадник Трампа розкритикував розумові здібності колишнього президента
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Колишній радник з питань національної безпеки в Білому домі Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що експрезиденту "бракує розуму", аби керувати диктатурою. Він додав, що Трамп  захоплюється діяльністю диктаторів, які увійшли в світову історію.

Про це він розповів 28 березня в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

Читайте також:

Чи здатен Дональд Трамп знову керувати США

Джон Болтон, який обіймав посаду радника Дональда Трампа з квітня 2018 року по вересень 2019 зробив різку заяву щодо інтелектуального потенціалу Дональда Трампа та розкритикував його професійну діяльність.

"Трамп непридатний для того, щоб бути президентом. Він забудовник, заради Бога! Якщо його перші чотири роки були поганими, наступні чотири будуть ще гіршими", — заявив Болтон.

Витівки Дональда Трампа

Чинний президент США Джо Байден заявляв, що Трамп є єдиним кандидатом на висунення від Республіканської партії. Союзників Трампа Джо Байден схарактеризував, як осіб, які "готові знищити американську демократію". 

Нещодавно Дональд Трамп підживив цей аргумент, прийнявши автократичного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Також колишній президент США публічно хвалив лідерів, які вважаються противниками демократичних ідеалів та зовнішньополітичних інтересів США, включаючи Кім Чен Ина з Північної Кореї та Сі Цзіньпіна з Китаю.

Однак, Болтон стверджував, що Трампу, який наразі бореться з понад 80 незавершеними кримінальними звинуваченнями, а також багатомільйонними цивільними штрафами, не вистачає послідовної політичної філософії, якої потребують ефективні диктатори. 

У 2023 році на мітингу в Нью-Гемпширі Дональд Трамп заявив, що бажає викорінити комуністів, марксистів, фашистів і радикальних лівих головорізів, "які живуть як шкідники в межах нашої країни (США, — ред.), які брешуть, крадуть і обманюють вибори".

Нагадаємо, Дональд Трамп робив скандальні заяви й з приводу НАТО. Зокрема він назвав умови за яких США буде й надалі в альянсі, якщо він стане президентом. Тим часом апеляційний суд Нью-Йорка різко зменшив суму застави для експрезидента США з 464 до 175 мільйонів доларів.

Джо Байден
США
вибори
Дональд Трамп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК