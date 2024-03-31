Экс-советник Трампа раскритиковал умственные способности бывшего президента

Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший советник по вопросам национальной безопасности в Белом доме Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что экспрезиденту "не хватает разума", чтобы руководить диктатурой. Он добавил, что Трамп увлекается деятельностью диктаторов, вошедших в мировую историю.

Об этом он рассказал 28 марта в интервью французскому изданию Le Figaro.

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Джон Болтон, занимавший пост советника Дональда Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019 сделал резкое заявление относительно интеллектуального потенциала Дональда Трампа и раскритиковал его профессиональную деятельность.

"Трамп непригоден для того, чтобы быть президентом. Он застройщик, ради Бога! Если его первые четыре года были плохими, следующие четыре будут еще хуже", — заявил Болтон.

Проделки Дональда Трампа

Действующий президент США Джо Байден заявлял, что Трамп является единственным кандидатом на выдвижение от Республиканской партии. Союзников Трампа Джо Байден охарактеризовал как людей, которые "готовы уничтожить американскую демократию".

Недавно Дональд Трамп подпитал этот аргумент, приняв автократического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Также бывший президент США публично хвалил лидеров, считающихся противниками демократических идеалов и внешнеполитических интересов США, включая Ким Чен Ина из Северной Кореи и Си Цзиньпина из Китая.

Однако Болтон утверждал, что Трампу, борющемуся с более чем 80 незавершенными уголовными обвинениями, а также многомиллионными гражданскими штрафами, не хватает последовательной политической философии, в которой нуждаются эффективные диктаторы.

В 2023 году на митинге в Нью-Гэмпшире Дональд Трамп заявил, что желает искоренить коммунистов, марксистов, фашистов и радикальных левых головорезов, "живущих как вредители в пределах нашей страны (США, — ред.), которые лгут, воруют и обманывают".

Напомним, Дональд Трамп делал скандальные заявления и по поводу НАТО . В частности, он назвал условия при которых США будет и в дальнейшем в альянсе, если он станет президентом. Между тем, апелляционный суд Нью-Йорка резко уменьшил сумму залога для экспрезидента США с 464 до 175 миллионов долларов.