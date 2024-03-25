Апеляційний суд США різко зменшив Трампу розмір застави у справі про шахрайство

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello

Апеляційний суд Нью-Йорка різко зменшив суму застави для експрезидента США Дональда Трампа з 464 до 175 мільйонів доларів. Також суддя надав ексголові держави відстрочку на десять днів для внесення застави у справі про шахрайство.

Про це заявив американський журналіст Колін Рагг у Twitter.

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Як заявив медійник, суд виніс вердикт в день, коли генпрокурорці Нью-Йорка Летиції Джеймс дозволили арештувати нерухомість та банківські рахунки експрезидента для отримання грошей на заставу. Тепер прокурорка не зможе це зробити через рішення апеляційної палати Верховного суду Манхеттена.

Генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс на суді по справі Трампа. Джерело: Daily Express

Водночас за повідомленням телеканалу CNBC, колишній глава Штатів заявив, що буде вносити заставу "у вигляді будь-чого" на встановлену апеляційним судом суму у 175 мільйонів доларів. Адвокати експолітика просили суд дозволити йому внести заставу у 100 мільйонів, доки Трамп подасть апеляцію.

Додамо, що рішення апеляційного суду Нью-Йорка означає, що Трамп та його сини ще можуть вести бізнес у Нью-Йорку, та отримувати кредити від фінансових установ міста. Раніше судді бажали, аби Трамп вніс всю суму застави до 25 березня для уникнення арешту активів своєї компанії Trump Organization.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, заявив, що у разі перемоги на виборах він не виведе країну з НАТО, поки європейські члени Альянсу не почнуть "чесно" сплачувати свої внески, зазначивши, що Америку відокремлює від "деяких проблем" у Європі океан.

Водночас колишній президент ухилився від прямої відповіді на питання про допомогу Україні у випадку перемоги на виборах, але переконаний, що за його каденції Росія б ніколи не напала на чужу країну.