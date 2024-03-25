Апелляционный суд США резко снизил Трампу размер залога по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello

Апелляционный суд Нью-Йорка резко снизил сумму залога для экспрезидента США Дональда Трампа с 464 до 175 миллионов долларов. Также судья предоставил эксглаве государства отсрочку на десять дней для внесения залога по делу о мошенничестве.

Об этом заявил американский журналист Колин Рагг в Twitter.

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Как заявил медийщик, суд вынес вердикт в день, когда генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс разрешили арестовать недвижимость и банковские счета экс-президента для получения денег на залог. Теперь прокурор не сможет это сделать из-за решения апелляционной палаты Верховного суда Манхэттена.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс на суде по делу Трампа. Источник: Daily Express

В то же время, по сообщению телеканала CNBC, бывший глава Штатов заявил, что будет вносить залог "в любом виде" на установленную апелляционным судом сумму в 175 миллионов долларов. Адвокаты экс-политика просили суд разрешить ему внести залог в 100 миллионов, пока Трамп подаст апелляцию.

Добавим, что решение апелляционного суда Нью-Йорка означает, что Трамп и его сыновья еще могут вести бизнес в Нью-Йорке и получать кредиты от финансовых учреждений города. Ранее судьи желали, чтобы Трамп внес всю сумму залога до 25 марта во избежание ареста активов своей компании Trump Organization.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он не выведет страну из НАТО, пока европейские члены Альянса не начнут "честно" платить свои взносы, отметив, что Америку отделяет от "некоторых проблем" в Европе океан.

В то же время бывший президент уклонился от прямого ответа на вопрос о помощи Украине в случае победы на выборах, но убежден, что при его каденции Россия никогда бы не напала на чужую страну.