Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Апелляционный суд США резко снизил Трампу размер залога по делу о мошенничестве arrow

Апелляционный суд США резко снизил Трампу размер залога по делу о мошенничестве

25 марта 2024 22:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Апелляционный суд США резко снизил Трампу размер залога по делу о мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Апелляционный суд Нью-Йорка резко снизил сумму залога для экспрезидента США Дональда Трампа с 464 до 175 миллионов долларов. Также судья предоставил эксглаве государства отсрочку на десять дней для внесения залога по делу о мошенничестве.

Об этом заявил американский журналист Колин Рагг в Twitter.

Читайте также:

Апелляционный суд снизил Трампу размер залога

Как заявил медийщик, суд вынес вердикт в день, когда генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс разрешили арестовать недвижимость и банковские счета экс-президента для получения денег на залог. Теперь прокурор не сможет это сделать из-за решения апелляционной палаты Верховного суда Манхэттена.

Апелляционный суд США резко снизил Трампу размер залога по делу о мошенничестве
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс на суде по делу Трампа. Источник: Daily Express

В то же время, по сообщению телеканала CNBC, бывший глава Штатов заявил, что будет вносить залог "в любом виде" на установленную апелляционным судом сумму в 175 миллионов долларов. Адвокаты экс-политика просили суд разрешить ему внести залог в 100 миллионов, пока Трамп подаст апелляцию.

Добавим, что решение апелляционного суда Нью-Йорка означает, что Трамп и его сыновья еще могут вести бизнес в Нью-Йорке и получать кредиты от финансовых учреждений города. Ранее судьи желали, чтобы Трамп внес всю сумму залога до 25 марта во избежание ареста активов своей компании Trump Organization.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он не выведет страну из НАТО, пока европейские члены Альянса не начнут "честно" платить свои взносы, отметив, что Америку отделяет от "некоторых проблем" в Европе океан.

В то же время бывший президент уклонился от прямого ответа на вопрос о помощи Украине в случае победы на выборах, но убежден, что при его каденции Россия никогда бы не напала на чужую страну.

США
суд
Дональд Трамп
деньги
мошенничество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ