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Байден запропонував Трампу зіграти у гольф — що відповів опонент

31 березня 2024 20:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Байден запропонував Трампу зіграти у гольф — що відповів опонент
Дональд Трамп та Джо Байден на дебатах. Фото: Morry Gash/REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент США Джо Байден запропонував своєму опоненту та експрезиденту країни, Дональду Трампу зіграти в гольф. Востаннє він запрошував свого попередника до гри вісім років тому.

Про це американський президент написав у Twitter.

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Байден викликав Трампа на партію у гольф

На опублікованому головою Білого дому, відео, яке було зняте наприкінці березня під час одного із заходів зі збору коштів, ведучий жартома зазначив, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який влаштовує колишній президент у своїй резиденції в Палм-Біч, штат Флорида.

У відповідь глава держави розповів, що вперше викликав Трампа на гру вісім років тому — у 2016 році.

"Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку", — підписав ролик Байден.

Байден запропонував Трампу зіграти у гольф — що відповів опонент - фото 1
Джерело: Twitter

Сам Трамп з цього приводу ще ніяк не відреагував.

Протистояння Байдена й Трампа — останні новини

Нагадаємо, раніше Джо Байден посміявся над віком та психічним станом Дональда Трампа, чим дав зрозуміти, що Трамп не годиться на посаду президента.

Водночас ексрадник колишнього президента США з питань національної безпеки в Білому домі Джон Болтон заявив, що Трампу "бракує розуму", аби керувати диктатурою. 

А сам чинний глава держави за результатами соцопитувань раптово випередив Трампа вперше від серпня минулого року, коли колишній президент випереджав чинного американського лідера. Також Байден виграв праймеріз у Північній Дакоті, тоді як глава республіканців у березні отримав голоси всіх делегатів штату. 

Джо Байден
США
вибори
Дональд Трамп
Гольф

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