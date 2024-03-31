Вибори президента США — Байден виграв праймеріз

Джо Байден на трапі у Борт №1. Фото ілюстративне: REUTERS/Elizabeth Frantz

Чинний президент США Джо Байден виграв президентський праймеріз Демократичної партії в штаті Північна Дакота. Глава держави отримав підтримку у понад 90% голосів виборців.

Про це інформує Accociated Press.

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Чинний президент, як повідомляється, набрав понад 92% виборчих голосів.

Додатково зазначається, що партія демократів штату в суботу оголосила результати праймеріз, які проводилися переважно поштою. Водночас бюлетені, в яких було вісім прізвищ кандидатів в президенти США розповсюджувалися ще в лютому.

Зауважимо, що експрезидент США Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті на початку березня. За нього віддали голоси всі 29 делегатів Північної Дакоти.

Передвиборчі президентські перегони в США — останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лютому Джо Байден зібрав рекордні 53 мільйони доларів для своєї передвиборчої кампанії та Демократичної партії, тим самим чинна сума на рахунку демократів становить 155 мільйонів доларів готівкою.

Водночас експрезидент країни Дональд Трамп викликав президента країни на передвиборчі дебати після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Хейлі відмовилася від участі в президентських перегонах.

Додатково Байден та Трамп виграли праймеріз під час Супервівторка, 5 березня, здобувши перемогу від своїх партій в 15 штатах країни.