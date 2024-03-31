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Выборы президента США — Байден выиграл праймериз

31 марта 2024 17:54
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Илья Рябинин
редактор
Выборы президента США — Байден выиграл праймериз
Джо Байден на трапе возле Борта №1. Фото иллюстративное: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Илья Рябинин
редактор

Действующий президент США Джо Байден выиграл на президентских праймериз Демократической партии в штате Северная Дакота. Глава государства получил поддержку более чем в 90% голосов избирателей.

Об этом информирует Accociated Press.

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Действующий президент, как сообщается, набрал более 92% голосов.

Дополнительно отмечается, что партия демократов штата в субботу объявила результаты праймериз, которые производились преимущественно по почте. В то же время бюллетени, в которых было восемь фамилий кандидатов в президенты США, распространялись еще в феврале.

Отметим, что экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате в начале марта. За него отдали голоса все 29 делегатов Северной Дакоты.

Предвыборная президентская гонка в США — последние новости

Напомним, ранее стало известно, что в феврале Джо Байден собрал рекордные 53 миллиона долларов для своей предвыборной кампании и Демократической партии, тем самым действующая сумма на счету демократов составляет 155 миллионов долларов наличными.

В то же время экс-президент страны Дональд Трамп вызвал президента страны на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке.

Дополнительно Байден и Трамп выиграли праймериз во время Супервторника 5 марта, одержав победу от своих партий в 15 штатах страны.

Джо Байден
США
выборы
президент
Демократическая партия

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